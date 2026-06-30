Emergenza orsi in Giappone: nuovo attacco mortale a Aomori

AGI - In Giappone, un uomo è stato trovato morto in seguito a un sospetto attacco di orso. Lo hanno riferito le autorità, mentre i dati governativi mostrano un forte aumento degli attacchi mortali di orsi rispetto all'anno scorso.
Le autorità della prefettura di Aomori, nel nord del Giappone, hanno dichiarato che l'uomo trovato morto in montagna potrebbe essere stato attaccato da un orso, esortando i residenti a evitare la zona. Un funzionario locale ha affermato che "la polizia sta ancora indagando sulla causa" della morte, aggiungendo che sul corpo sono stati trovati segni di morsi d'orso.
Record di vittime e dati del ministero
Gli ultimi dati raccolti dal ministero dell'Ambiente mostrano che cinque persone sono morte da aprile a causa di attacchi di orsi. Secondo le statistiche tenute dal ministero dal 2018, questa è la prima volta che si registrano più di due decessi in tre mesi.
Il Giappone ha assistito a un aumento degli avvistamenti e degli attacchi di orsi da diversi anni, in particolare nelle aree urbane. Secondo gli scienziati, la popolazione di orsi è cresciuta significativamente nonostante la diminuzione della popolazione nelle aree rurali.
Il risveglio dal letargo e le città nel mirino
L'anno scorso in Giappone si è registrato un numero record di 13 persone uccise dagli orsi, e gli avvistamenti sono in aumento con il risveglio degli animali dal letargo affamati. Durante l'ultimo anno fiscale, conclusosi a marzo, il numero di avvistamenti di orsi nel Paese ha superato i 50mila, più del doppio del precedente record stabilito due anni prima, secondo i dati ufficiali.
All'inizio di questo mese, decine di agenti di polizia, cacciatori e funzionari comunali sono stati dispiegati nella città di Utsunomiya, a nord di Tokyo, per catturare un orso che si aggirava per le strade da quattro giorni, causando la chiusura delle scuole. Un orso ha inoltre attaccato quattro persone questo mese nella prefettura di Fukushima (nord-est).