Monaco, ordigno esplode all’ingresso di un palazzo: tre feriti

AGI - Un ordigno è esploso all'ingresso di un edificio nel Principato di Monaco, ferendo gravemente tre persone. L'esplosione è avvenuta intorno alle 21:15 all'ingresso del Palazzo del Sole, vicino a Place des Moulins, al confine con la Francia.
Vladimir Ermolaev e la sua famiglia sarebbero tra i feriti dell'esplosione di Monaco. Ermolaev è un imprenditore ucraino e sarebbe stato il bersaglio dell'esplosione a Monaco secondo i media francesi. L'uomo è in gravi condizioni, così come la moglie. Rimasto ferito anche un ragazzo di 13 anni.
I due adulti sono stati trasportati in un ospedale nella vicina Nizza, in Francia, mentre il minore è stato ricoverato all'ospedale Lenval.
Secondo le prime ricostruzioni, il pacco bomba è stato piazzato da un uomo che si è poi dato alla fuga.
L'ordigno esplosivo conteneva a quanto pare bulloni e pallini da caccia, ha dichiarato il ministro Christophe Mirmand, aggiungendo che la polizia sta indagando sull'accaduto.
"A mia conoscenza, è la prima volta nella storia che un simile evento si verifica nel principato", ha affermato.