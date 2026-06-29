Monaco, ordigno esplode all’ingresso di un palazzo: tre feriti
Monaco, ordigno esplode all’ingresso di un palazzo: tre feriti di una famiglia ucraina
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Monaco, ordigno esplode all’ingresso di un palazzo: tre feriti di una famiglia ucraina

Secondo le prime ricostruzioni, l’ordigno sarebbe stato collocato da un uomo che si è poi dato alla fuga
Il luogo dell'esplosione nel Principato di Monaco
Afp - Il luogo dell'esplosione nel Principato di Monaco
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AGI - Un ordigno è esploso all'ingresso di un edificio nel Principato di Monaco, ferendo gravemente tre persone. L'esplosione è avvenuta intorno alle 21:15 all'ingresso del Palazzo del Sole, vicino a Place des Moulins, al confine con la Francia.

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Vladimir Ermolaev e la sua famiglia sarebbero tra i feriti dell'esplosione di Monaco. Ermolaev è un imprenditore ucraino e sarebbe stato il bersaglio dell'esplosione a Monaco secondo i media francesi. L'uomo è in gravi condizioni, così come la moglie. Rimasto ferito anche un ragazzo di 13 anni.

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I due adulti sono stati trasportati in un ospedale nella vicina Nizza, in Francia, mentre il minore è stato ricoverato all'ospedale Lenval.

Secondo le prime ricostruzioni, il pacco bomba è stato piazzato da un uomo che si è poi dato alla fuga.

L'ordigno esplosivo conteneva a quanto pare bulloni e pallini da caccia, ha dichiarato il ministro Christophe Mirmand, aggiungendo che la polizia sta indagando sull'accaduto.

"A mia conoscenza, è la prima volta nella storia che un simile evento si verifica nel principato", ha affermato.

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