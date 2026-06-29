Perù, margine di 49.641 voti: Fujimori confermata presidente

AGI - Lo spoglio dei voti del secondo turno delle elezioni presidenziali in Perù si è concluso oggi, 22 giorni dopo il voto del 7 giugno, confermando la vittoria della candidata di destra Keiko Fujimori sul candidato di sinistra Roberto Sanchez con un margine ristretto di 49.641 voti. Con l'Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali (ONPE) del Perù che ha completato il 100% dello spoglio, Fujimori ha ottenuto il 50,135% dei voti validi, con 9.223.396 schede, contro il 49,865% di Sanchez, per un totale di 9.173.755 voti. Questa è la terza elezione presidenziale consecutiva in Perù decisa da meno di 50.000 voti.
La Commissione Elettorale Nazionale (JNE) annuncerà ufficialmente i risultati venerdì prossimo, 3 luglio, durante una cerimonia in cui Fujimori verrà proclamata presidente eletta del Paese. Riceverà le credenziali il 15 luglio e presterà giuramento come presidente il 28 luglio, in una cerimonia che si terrà in Parlamento in occasione della Festa Nazionale del Perù.
Il quarto tentativo di Keiko Fujimori e il rifiuto di Sanchez
La figlia ed erede politica dell'ex presidente peruviano Alberto Fujimori (1990-2000) ha così conquistato la presidenza al suo quarto tentativo, dopo essere stata sconfitta al secondo turno delle tre precedenti elezioni presidenziali da Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) e Pedro Castillo (2021). Tuttavia, Sanchez, che si era candidato in queste elezioni a nome dell'ex presidente Castillo, attualmente in carcere, ha annunciato che non riconoscerà Fujimori come presidente.
Sanchez ha denunciato, senza prove, presunti brogli nel voto all'estero, chiedendone invano l'annullamento, sostenendo che ciò avrebbe garantito la vittoria a Fujimori, dato che aveva ottenuto il maggior numero di voti in patria. Fujimori è quindi emersa vincitrice nelle elezioni presidenziali più complesse della storia peruviana, che hanno visto la partecipazione di ben 35 candidati. Ciò ha comportato un voto frammentato, con Fujimori che ha ottenuto il maggior numero di voti al primo turno con appena il 17,19%, seguita da Sanchez con il 12,03%.
Le prospettive del Paese e il ritorno del Fujimorismo
La vittoria di Keiko Fujimori le permetterà di governare il Paese per i prossimi cinque anni (2026-2031), dopo un decennio di instabilità politica in cui il Perù ha avuto otto presidenti in dieci anni a causa di una serie di procedure di impeachment presidenziale promosse dal Parlamento, la maggior parte delle quali con il sostegno del partito di Fujimori. Questo segnerà il ritorno al potere del Fujimorismo dopo 25 anni, da quando suo padre si dimise via fax dal Giappone in seguito allo scoppio di un enorme scandalo di corruzione nella sua amministrazione, che portò poi alla sua condanna a 25 anni di carcere per corruzione e crimini contro l'umanità.
Il leader e candidato del partito Fujimori, Fuerza Popular, ha basato la sua campagna elettorale sulla promessa principale di "ristabilire l'ordine", in un momento in cui la principale preoccupazione dei peruviani è diventata l'aumento dell'insicurezza pubblica a causa dell'impennata della criminalità organizzata. Fujimori si è candidata alla presidenza per la quarta volta, abbracciando pienamente l'eredità del defunto padre, che ha gettato le basi per la crescita economica e la liberalizzazione del commercio del Paese, sconfiggendo al contempo i gruppi sovversivi Sendero Luminoso e il Movimento Rivoluzionario Túpac Amaru (MRTA) con una strategia che lo portò in prigione, insieme agli scandali di corruzione legati al suo braccio destro, il consigliere Vladimiro Montesinos, che è prossimo alla scarcerazione.