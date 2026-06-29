Scorta negata, Harry rivaluta il viaggio nel Regno Unito

AGI - Il principe Harry starebbe rivalutando i piani per portare nel Regno Unito la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet il mese prossimo, dopo che la richiesta di protezione di polizia per la visita è stata respinta.
Secondo quanto riferito dalla Bbc, il duca di Sussex, la moglie e i due figli avrebbero dovuto compiere la prima visita familiare nel Regno Unito degli ultimi quattro anni. Il team di Harry aveva presentato una richiesta formale per ottenere la protezione della polizia durante il soggiorno, ma venerdì sarebbe stato informato che non sarebbe stata garantita alcuna sicurezza finanziata dai contribuenti.
Fonti vicine al principe riferiscono che Harry sarebbe profondamente amareggiato dalla decisione, arrivata a pochi giorni dalla partenza prevista, anche se starebbe ancora cercando una soluzione per rendere possibile il viaggio. La richiesta era legata alla revisione della sicurezza effettuata dal Royal and Vip Executive Committee (Ravec), l'organismo incaricato di decidere le misure di protezione per i membri senior della famiglia reale per conto dell'Home Office.
Posizione del governo britannico
Un portavoce del governo britannico ha dichiarato che il sistema di protezione è "rigoroso e proporzionato", aggiungendo che, per ragioni di sicurezza, non vengono forniti dettagli sulle disposizioni adottate per singoli individui. Secondo il team dei Sussex, la coppia aveva già accettato un'offerta di Re Carlo III per soggiornare in una residenza reale durante la visita, anche se fonti di Buckingham Palace sostengono di non aver ricevuto alcuna conferma formale dell'accettazione dell'invito. La protezione della polizia sarebbe garantita soltanto durante l'eventuale permanenza all'interno di una proprietà reale. Per il resto della visita, Harry dovrebbe affidarsi al personale di sicurezza privato che lo accompagna dalla California.
Programma della visita
La visita, della durata prevista di circa cinque giorni, era stata programmata in concomitanza con l'inizio del conto alla rovescia di un anno verso gli Invictus Games 2027, manifestazione sportiva per militari feriti fondata dallo stesso Harry e in programma a Birmingham il prossimo luglio. Il principe avrebbe inoltre dovuto partecipare a diversi eventi pubblici a Londra e nelle Midlands e visitare alcune associazioni benefiche britanniche che continua a sostenere dopo il trasferimento negli Stati Uniti.
Precedenti e sicurezza
L'anno scorso Harry aveva perso una battaglia legale per ottenere una protezione di polizia permanente durante i soggiorni nel Regno Unito. In un'intervista alla Bbc successiva alla sentenza, aveva espresso il desiderio di una riconciliazione con la famiglia reale ma aveva anche affermato di non ritenere sicuro riportare la moglie e i figli nel suo Paese natale. L'ultima volta che il re ha visto personalmente i nipoti risale alle celebrazioni del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II nel 2022. Harry ha invece incontrato per l'ultima volta il padre lo scorso settembre, durante un tè a Clarence House.