Sparatoria in Germania, cinque morti in Bassa Sassonia
Sparatoria in Germania, cinque morti in un centro giovanile a Stade. Due persone sono state arrestate 
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Sparatoria in Germania, cinque morti in un centro giovanile a Stade. Due persone sono state arrestate

Stade, 50mila abitanti in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo.
I soccorsi sul luogo della sparatoria in Germania - 29 giugno 2026
Fabian Höfig / NEWS5 / dpa Picture-Alliance via AFP - I soccorsi sul luogo della sparatoria in Germania - 29 giugno 2026
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AGI - Germania sotto choc. Una sparatoria a Stade, in Bassa Sassonia ha causato la morte di cinque persone. Lo riferiscono i media tedeschi. Secondo la Bild, il presunto responsabile della strage è stato fermato dalla polizia.

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Sparatoria in un centro giovanile in Germania

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La sparatoria è avvenuta in un centro giovanile. Due persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia alla Bbc.

Stade, 50mila abitanti in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo. Sulla Dankerstrasse, la strada di Stade in cui è avvenuta la strage, si trova un centro di accoglienza per ragazze incinta, giovani madri e minorenni.

La polizia ha sigillato l'area e fatto levare in volo due elicotteri. Le autorità hanno rivolto un appello alla popolazione a stare lontana dalla zona.

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