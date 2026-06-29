Crisi climatica, il mistero del Cold Blob

AGI - Mentre la crisi climatica globale spinge le temperature medie verso record preoccupanti, nell’Atlantico settentrionale si nasconde una zona che sfida ogni logica. A sud della Groenlandia esiste un’area, nota agli scienziati come "Cold Blob", che rappresenta l’unico punto del pianeta in cui la temperatura non solo non è aumentata, ma ha subito un calo costante negli ultimi decenni.
Questa anomalia termica non è soltanto una curiosità geografica, ma un segnale d'allarme che sta tenendo in apprensione la comunità scientifica internazionale. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters da un team di ricercatori guidato dal professor Stefan Rahmstorf dell’Istituto di Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico (PIK), ha analizzato nel dettaglio i dati relativi a questa zona. La conclusione degli esperti è netta: il raffreddamento è il sintomo diretto di un malfunzionamento nel trasporto di calore oceanico. Il colpevole principale è la Circolazione di Ribaltamento Meridionale dell’Atlantico, universalmente nota come AMOC.
L’AMOC non è altro che un vasto sistema di correnti oceaniche che agisce come un gigantesco nastro trasportatore. Il suo compito è fondamentale per l’equilibrio climatico: sposta acqua calda in superficie dalle latitudini tropicali verso il nord dell’Atlantico, riscaldando le coste europee e nordamericane, per poi far scendere l’acqua fredda verso i fondali oceanici in un ciclo continuo. Quando questo sistema rallenta, il calore non arriva più a destinazione e la regione a sud della Groenlandia inizia a raffreddarsi. È proprio qui che si forma il "Cold Blob".
Le implicazioni del fenomeno
Le implicazioni di questo fenomeno vanno ben oltre il raffreddamento locale. Nello scorso mese di febbraio, il Consiglio nordico, che riunisce Danimarca, Islanda, Norvegia, Svezia e Finlandia, ha diffuso un avvertimento che ha colpito l'opinione pubblica: in uno scenario di collasso dell'AMOC, le temperature invernali in Islanda potrebbero scendere fino a meno 45 gradi Celsius, isolando l’isola sotto una coltre di ghiaccio per la prima volta dai tempi dell’epoca vichinga.
Il meccanismo alla base della crisi
Il meccanismo che sta mettendo in crisi l'AMOC è strettamente legato al riscaldamento globale, creando un paradosso climatico. Lo scioglimento accelerato delle calotte glaciali, in particolare in Groenlandia, riversa nell'oceano enormi quantità di acqua dolce. Poiché l'acqua dolce è meno densa di quella salata, non affonda come dovrebbe fare l'acqua fredda salina, interrompendo di fatto il motore che spinge il sistema delle correnti. In termini semplici, il ghiaccio che si scioglie sta letteralmente "spegnendo" il radiatore del Nord Atlantico.
Allarme degli scienziati
I ricercatori del PIK non usano mezzi termini nel descrivere la situazione come un segnale di allarme precoce. Gli autori dello studio parlano di prove inconfutabili di un indebolimento del sistema e sottolineano che, qualora si superasse un punto di non ritorno, le conseguenze non sarebbero limitate all'Europa settentrionale. Un collasso della circolazione oceanica innescherebbe un innalzamento rapido del livello del mare lungo la costa orientale degli Stati Uniti, poiché la corrente non riuscirebbe più a esercitare la sua spinta dinamica che allontana l'acqua dai litorali. A questo si aggiungerebbe un aumento drastico dell'intensità delle tempeste atlantiche.
Confronto con il passato
Guardare al passato aiuta a comprendere la gravità di quanto sta accadendo. Circa 12.500 anni fa, durante l'ultima era glaciale nota come Dryas, l'AMOC subì un blocco simile. All'epoca, la ripresa del sistema richiese circa un secolo, mentre le temperature in Groenlandia impiegarono quaranta anni per stabilizzarsi dopo condizioni glaciali estreme. La differenza fondamentale, oggi, è la velocità con cui l'umanità sta alterando l'atmosfera e gli oceani.
Appello alla politica
L'appello degli scienziati di Potsdam è rivolto direttamente ai decisori politici. Sebbene le previsioni esatte siano ancora complesse da formulare, i dati indicano chiaramente che il sistema di distribuzione del calore terrestre sta perdendo stabilità. Ignorare questi segnali, avvertono gli esperti, significa correre il rischio di trovarsi di fronte a cambiamenti climatici irreversibili e violenti che potrebbero ridefinire la geografia e l'abitabilità di intere regioni.