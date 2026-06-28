Venezuela: 1.430 morti, si scava ancora. Salvati due 11enni

AGI - Le squadre di soccorso continuano a cercare sopravvissuti tra le macerie del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, mentre il bilancio è salito ad almeno 1.430 vittime e le speranze si affievoliscono a oltre 72 ore dal sisma.Decine di migliaia di persone risultano disperse e milioni potrebbero essere senza accesso a servizi essenziali, mentre i primi voli umanitari statunitensi sono atterrati a Caracas. Le città colpite sono disseminate di edifici crollati, in un Paese già segnato da una grave crisi economica e instabilità politica. Secondo l'ONU, oltre 50.000 persone risultano disperse e fino a 6,76 milioni potrebbero necessitare di assistenza urgente, tra cui alloggi, acqua potabile e cure mediche. I danni materiali sono stimati in 6,7 miliardi di dollari, circa il 6% del PIL del Paese.Nella zona costiera di La Guaira, la più colpita, si segnalano tentativi disperati dei residenti di rimuovere le macerie.
Le prime 72 ore
Le prime 72 ore sono considerate cruciali per salvare vite, dopo le quali le operazioni si concentrano soprattutto sul recupero dei corpi. Tra i pochi segnali di speranza, il salvataggio di un neonato estratto vivo dalle macerie circa 32 ore dopo le due scosse principali, di magnitudo 7.2 e 7.5.La risposta delle autorità è finita nel mirino delle critiche. Il governo ha limitato l'accesso alla zona di La Guaira e imposto permessi ai volontari, provocando proteste tra chi attende di partecipare ai soccorsi. Gli Stati Uniti hanno inviato oltre 250 soccorritori, mentre 21 Paesi hanno contribuito con squadre di emergenza. Tra le vittime figurano anche cittadini stranieri, tra cui europei e sudamericani.
Estratti vivi due 11enni
Due ragazzi di 11 anni sono stati tratti estratti vivi dalle macerie, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, in Venezuela. Un video mostra il primo ragazzo, identificato come Moises, mentre viene estratto dalle macerie contorte - con gli occhi coperti per proteggerli dal sole - tra gli applausi dei soccorritori. Ore dopo, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato il salvataggio di un altro undicenne e ha pubblicato su X un video che lo ritrae mentre viene trasportato in barella fuori da un'enorme catasta di detriti. A seguito dei terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 di mercoledi', le autorità hanno confermato almeno 1.430 morti. Decine di migliaia di persone risultano ancora disperse.
Il cordoglio del Papa
"Esprimo le mie più sentite condoglianze ai nostri fratelli e sorelle venezuelani, colpiti dai recenti terremoti che hanno causato numerosi feriti e ingenti danni materiali". Così Papa Leone al termine dell'Angelus parlando in spagnolo. "Possa il Signore concedere la pace eterna alla vostra patria. Rinnovo le mie condoglianze spirituali alle loro famiglie, ai feriti e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo inoltre la mia compassione e il mio incoraggiamento a tutti coloro che si adoperano con compassione e sostegno, e a coloro che cercano aiuto", ha sottolineato il Pontefice.