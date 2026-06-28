Precipita un aereo nel nord della Francia, morte 11 persone

AGI - Sarebbero undici le persone morte nell'incidente aereo avvenuto a Tomblaine, un sobborgo di Nancy: cinque istruttori, cinque allievi e il pilota esperto. Tre persone sarebbero state sbalzate fuori dall'abitacolo.
L'aereo era decollato stamattina dall'aeroporto di Nancy-Essey e si è schiantato subito dopo essersi alzato in volo, a poche decine di metri dalla pista dell'aeroporto di Essay-lès-Nancy. "Non ricordo una tragedia di questa portata", ha dichiarato Herve Feron, sindaco di Tomblaine, "l'aereo era in fase di decollo quando si è schiantato improvvisamente. Al momento non ci sono spiegazioni per l'incidente. Lo schianto non ha causato danni collaterali; è avvenuto su una pista ciclabile vicino a una zona residenziale".
"Il Comune di Tomblaine ha messo a disposizione una sala in un luogo segreto per ospitare i familiari delle vittime. Secondo le mie informazioni, a bordo dell'aereo, probabilmente noleggiato in Germania, c'erano cinque istruttori, cinque paracadutisti e il pilota", aggiunge il sindaco, "anche l'area metropolitana di Nancy ha messo a disposizione una sala dove le vittime potranno riunirsi e rendere omaggio ai defunti".
L'interruzione di corrente
A seguito dello schianto si sta verificando un'interruzione di corrente generalizzata nella zona dell'incidente, riportano ancora i media locali. Il vice procuratore Amaury Lacote ha annunciato che la Procura ha contattato il servizio di identificazione forense e la brigata di gendarmeria dei trasporti aerei di Nancy-Metz per "avviare le indagini".