Charlie Hebdo indigna la Francia per la vignetta su Deschamps

AGI - Charlie Hebdo indigna la Francia. Bufera per una vignetta che raffigura il ct della nazionale, Didier Deschamps, mentre solleva l'urna con le ceneri della madre e il titolo "Deschamps porta a casa la coppa".
La vignetta di Charlie Hebdo
Il giornale satirico l'ha pubblicata proprio mentre l'ex centrocampista della Juve rientrava nel ritiro mondiale dei Bleus a Boston dopo essere rientrato in patria per assistere ai funerali della mamma, morta martedì scorso.
La vignetta di pessimo gusto ha indignato lo sport e la politica: il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, l'ha definita "irrispettosa e indecente".
Dopo l'attentato del 2015 "eravamo tutti Charlie", ha ricordato, "ma l'ho trovata molto inappropriata nei confronti di un uomo in difficoltà".