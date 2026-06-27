Harry e Meghan tornano nel Regno Unito a luglio

AGI - Il principe Harry e Meghan, duchi di Sussex, faranno ritorno nel Regno Unito per una visita ufficiale che si terrà nel mese di luglio. La notizia, che ha trovato conferme venerdì scorso attraverso una nota ufficiale del portavoce della famiglia, segna un momento di particolare attenzione mediatica per la coppia, che risiede stabilmente in California dal 2020.
Il soggiorno, programmato dal 7 all'11 luglio, si annuncia come un impegno denso di attività, ma segnato anche dal consueto riserbo che accompagna ogni spostamento della famiglia verso il territorio britannico. La trasferta assume un rilievo particolare non solo per le motivazioni istituzionali, ma per la presenza dei due figli della coppia, il principe Archie di sette anni e la principessina Lilibet di cinque. Per loro, si tratterà del primo viaggio nel Regno Unito ufficialmente noto dal giugno 2022, in occasione delle celebrazioni per il Giubileo di Platino della defunta regina Elisabetta II. Anche per Meghan si tratta di un ritorno significativo: la duchessa non ha più messo piede nel paese dal settembre del 2022, quando presenziò ai funerali della sovrana. Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, tuttavia, i bambini non prenderanno parte agli eventi pubblici che vedranno impegnati i genitori.
Il cuore del viaggio
Il cuore del viaggio sarà la filantropia. Harry, veterano dell'esercito, dedicherà gran parte del suo tempo a sostenere organizzazioni a lui care, tra cui Scotty’s Little Soldiers e Wellchild. Un focus particolare sarà rivolto agli Invictus Games, la competizione sportiva dedicata ai militari feriti ideata dal principe oltre un decennio fa. In vista dell'edizione del 2027, che vedrà la città di Birmingham protagonista come sede ospitante, il principe parteciperà a diversi appuntamenti locali legati proprio alla preparazione del grande evento sportivo.
I rapporti con la Royal Family
Resta la questione irrisolta dei rapporti con la Royal Family. Non è stato ancora chiarito se Harry avrà modo di incontrare il padre, re Carlo III, o il fratello, il principe William, con il quale i rapporti restano notoriamente tesi. Il silenzio da parte di Buckingham Palace su eventuali incontri privati alimenta le speculazioni, lasciando spazio a un clima di attesa per vedere se questa visita potrà rappresentare un passo verso una distensione o se, al contrario, le distanze rimarranno immutate.
Il nodo sicurezza
A fare da sfondo a questo ritorno in patria c'è il tema, mai sopito, della sicurezza. Harry ha più volte ribadito in passato il desiderio di far crescere i figli in un ambiente che conosca le proprie radici, ma ha sempre sottolineato come le preoccupazioni per l'incolumità della sua famiglia rimangano un ostacolo fondamentale. Nel maggio 2025, il principe ha subito una battuta d'arresto legale dopo aver perso il ricorso contro la decisione del governo britannico di ridurre la sua scorta finanziata con fondi pubblici, una misura venuta meno in seguito al suo addio ai doveri reali. Sebbene la coppia si affidi da tempo a un team di protezione privato, la questione della sicurezza pubblica rimane un nervo scoperto nelle comunicazioni ufficiali. Al momento, né il palazzo reale né il portavoce dei Sussex hanno rilasciato commenti specifici riguardo al piano di protezione previsto per i cinque giorni di permanenza.