Papa Leone: 'Dio desidera la pace'

AGI - "Dio desidera la pace per ogni Nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola". Così Papa Leone nel suo intervento conclusivo del Concistoro straordinario. "Desidero accogliere l'appello unanime che è salito da questo Concistoro e farlo mio", ha detto il Pontefice. "Anzi - ha aggiunto -, vorrei che lo facessimo insieme attraverso queste parole. Diciamolo ai nostri confratelli vescovi alle Chiese affidate al nostro ministero e a tutti i popoli della terra".
"Dio continua ad aprire nella storia cammini di riconciliazione e di pace. Abbiamo la responsabilità di percorrerli con coraggio di aiutare il mondo a riconoscerli", ha aggiunto Leone. Papa Leone ha espresso la sua vicinanza alla popolazione del Venezuela "duramente colpita" dal terremoto e ha assicurando la sua preghiera per le vittime e per chi soffre "per questa tragedia".
Appello alla solidarietà internazionale
Prima di concludere, con il suo intervento, il Concistoro straordinario, ha lanciato un appello affinché al "caro popolo" "non venga meno la solidarietà della comunità internazionale". Papa Leone ha partecipato alla sessione di stamani del Concistoro e ha ringraziato il Collegio per le parole di sostegno ai suoi appelli per la pace e ha esortato a "renderli ancora più efficaci" facendosene carico nelle diocesi e nelle regioni di provenienza, "perché si alzi un'appello corale che dia ancora più forza a questo impegno comune".
Riflessione sulla legittima difesa
Lo rende noto la sala stampa vaticana. I cardinali hanno manifestato gratitudine al Pontefice per i suoi recenti viaggi apostolici e il suo impegno a favore della pace. Occorre proseguire "l'approfondimento del tema della legittima difesa alla luce delle profonde trasformazioni intervenute nella natura dei conflitti contemporanei". Così Papa Leone, nel suo intervento conclusivo al Concistoro straordinario. "Questa riflessione merita di essere ulteriormente sviluppata con il necessario rigore teologico e pastorale".
Title: Papa Leone: pace e appello alla solidarietà
Summary: Cammini di pace e responsabilità, appello alla solidarietà
Slug: papa-leone-pace-solidarieta