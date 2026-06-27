Crans-Montana, Le Constellation non sarà più un bar

AGI - Il bar Le Constellation della località sciistica svizzera Crans-Montana, dove decine di giovani hanno perso la vita in un incendio di Capodanno, verrà riconvertito in un locale per giovani e non sarà mai più un bar. Lo ha dichiarato il presidente della regione vallese, Christophe Darbellay, in un'intervista pubblicata su Le Temps. In totale, 41 persone sono morte nella tragedia avvenuta nelle prime ore del primo gennaio scorso presso il bar Le Constellation, per lo più adolescenti, mentre altre 115 sono rimaste ferite. "Per quanto riguarda il futuro del Le Constellation, non riaprirà mai come bar", ha dichiarato Darbellay. "Questo spazio deve essere dedicato ai giovani". La Constellation era gremito di giovani che festeggiavano il Capodanno quando è stato avvolto dalle fiamme. Secondo l'accusa, le bottiglie di champagne con le stelline pirotecniche erano state sollevate troppo vicino al soffitto del locale, provocando l'incendio del pannello isolante acustico. Diciassette delle vittime avevano 16 anni o meno. Le autorità stanno ora lavorando alla "creazione di un memoriale fisico" per le vittime della tragedia. Darbellay ha anche anticipato che per onorare le vittime si terra' una cerimonia commemorativa il prossimo 1 gennaio.