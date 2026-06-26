Claudia Cardinale, i gioielli all'asta fruttano 800mila euro

AGI - Una vendita all' asta a Parigi di gioielli appartenuti all'attrice Claudia Cardinale, deceduta a settembre, ha fruttato 826.262 euro. Lo ha riferito all'AFP la società Christie's. La vendita ha riguardato "venti gioielli scelti, amati e indossati da Claudia Cardinale", secondo un comunicato.
Destinazione dei fondi
Una parte di questa somma sarà devoluta alla Fondazione Claudia Cardinale, la fondazione che lei e sua figlia avevano creato per aiutare giovani artisti audiovisivi contemporanei, in particolare donne.
Risultati dell'asta
Il risultato ha superato la stima più alta fatta da Christie's, ha precisato la casa di vendita, e tutte le offerte sono state vendute.
La carriera di Claudia Cardinale
Leggenda del cinema italiano, Claudia Cardinale è stata la musa dei più grandi registi, da Luchino Visconti a Federico Fellini passando per Henri Verneuil o Sergio Leone. Ha girato oltre 150 film in Italia, Francia e Hollywood ed è stata una delle attrici più emblematiche del cinema italiano con Gina Lollobrigida e Sophia Loren. È morta il 23 settembre scorso a Nemours, vicino a Parigi, dove ha vissuto per molti anni.