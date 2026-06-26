Claudia Cardinale, i gioielli all'asta fruttano 800mila euro
All'asta i gioielli di Claudia Cardinale, incassati più di 800mila euro
Home>Estero

All'asta i gioielli di Claudia Cardinale, incassati più di 800mila euro

Una parte di questa somma sarà devoluta alla Fondazione
All'asta i gioielli di Claudia Cardinale, incassati più di 800mila euro
Fethi Belaid / AFP - L'attrice italo-tunisina Claudia Cardinale posa per una foto durante una sessione fotografica nella capitale tunisina Tunisi, il 27 maggio 2022.
asta cardinale gioielli
di lettura

AGI - Una vendita all' asta a Parigi di gioielli appartenuti all'attrice Claudia Cardinale, deceduta a settembre, ha fruttato 826.262 euro. Lo ha riferito all'AFP la società Christie's. La vendita ha riguardato "venti gioielli scelti, amati e indossati da Claudia Cardinale", secondo un comunicato.

ADV

Destinazione dei fondi

ADV

Una parte di questa somma sarà devoluta alla Fondazione Claudia Cardinale, la fondazione che lei e sua figlia avevano creato per aiutare giovani artisti audiovisivi contemporanei, in particolare donne.

Risultati dell'asta

Il risultato ha superato la stima più alta fatta da Christie's, ha precisato la casa di vendita, e tutte le offerte sono state vendute.

La carriera di Claudia Cardinale

Leggenda del cinema italiano, Claudia Cardinale è stata la musa dei più grandi registi, da Luchino Visconti a Federico Fellini passando per Henri Verneuil o Sergio Leone. Ha girato oltre 150 film in Italia, Francia e Hollywood ed è stata una delle attrici più emblematiche del cinema italiano con Gina Lollobrigida e Sophia Loren. È morta il 23 settembre scorso a Nemours, vicino a Parigi, dove ha vissuto per molti anni.

ADV