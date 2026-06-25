Terremoto in Venezuela, doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5

AGI - Il Venezuela è stato colpito da un violento terremoto. Diversi gli edifici crollati anche a Caracas dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate sotto i calcinacci.
Morti e feriti in Venezuela
Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. Si teme un disastro di vasta portata. Il primo bilancio provvisorio, reso noto dalla presidente a interim Delcy Rodriguez è di almeno 32 morti e 700 feriti.
Due scosse di 7. 2 e 7.5
Centinaia le persone scappate in strada e un bilancio (di sangue) destinato inevitabilmente a salilre: due potenti scosse (quasi) gemelle di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi hanno trafitto il paese. “E' stato come essere in un film dell’orrore”, la testimonianza di un sopravvissuto.
Verifiche della Farnesina sugli italiani in Venezuela
Intanto, Antono Tajani, ha parlato con l’ambasciatore d’Italia a Caracas, Giovanni De Vito, ed è stato informato degli effetti del potente terremoto. Mentre è ancora in corso una valutazione dei danni e del numero delle vittime, il ministro degli Esteri ha chiesto all'ambasciata di verificare in particolare la situazione degli italiani, aggiungendo che "l’Italia è pronta a prestare assistenza e chiederemo alla Ue di attivare il 'meccanismo di protezione civile Ue' che coordina e finanzia interventi di emergenza in situazioni del genere".
Chiuso l'aeroporto internazionale di Maiquetía
Chiuso per “danni gravi alle infrastrutture”, l'aeroporto internazionale di Maiquetía, lo scalo principale del Venezuela. L’epicentro del sisma è stato registrato vicino a Morón, città costiera (nella parte centro-settentrionale del Paese) che dista circa 200 chilometri dalla capitale venezuelana. Il terremoto è stato avvertito anche in Colombia. Gli Stati Uniti hanno pure attivato l’allarme tsunami (poi rientrato) per Porto Rico, le Isole Vergini Americane e le Isole Vergini Britanniche.
Panico tra i venezuelani
Un boato terrificante poi una pioggia di calcinacci: le immagini che circolano sul web restituiscono la disperazione e la paura dei venezuelani. Agenti di polizia e vigili del fuoco sono al lavoro a Caracas per salvare la vita a chi è rimasto intrappolato dal cemento. "Questo terremoto è stato il secondo evento di una coppia sismica. La scossa principale di magnitudo 7,5 è stata preceduta, con un intervallo di 39 secondi, da una scossa preliminare di magnitudo 7,2", ha spiegato lo United States Geological Survey, l'agenzia scientifica degli Stati Uniti che analizza i terremoti.
Edifici crollati a Caracas
BREAKING: Multiple structures have reportedly collapsed in Caracas, Venezuela, following a powerful earthquake that struck the region.pic.twitter.com/73BcAt91M4— Ashvaq Fauzee (@Ashvarg) June 24, 2026
Non si hanno ancora notizie certe su eventuali vittime, ma si registrano “feriti e crolli di edifici”, ha confermato il ministro degli Interni Diosdado Cabello per poi invitare la popolazione a “mantenere la calma e ad abbandonare gli edifici danneggiati”.
A Caracas tante persone si sono riversate in strada. Carmen Guedez, 69 anni, era nella stessa stanza della sorella costretta a letto quando ha avvertito la prima scossa. "L'intensità aumentava sempre di più", ha raccontato la donna “Ho visto le finestre iniziare a muoversi e poi tutto ha cominciato a tremare".
Le zone maggiormente colpite
Da una prima valutazione del governo, gli stati di Trujillo, Carabobo, Miranda e La Guaira sono stati i più colpiti. Freddy Tovar, coordinatore della Rete sismologica nazionale della Colombia, ha dichiarato di aver ricevuto oltre 200 segnalazioni di scosse in tutto il Paese. "Le caratteristiche di questo evento sismico fanno prevedere possibili repliche, che potrebbero essere avvertite distintamente anche sul territorio colombiano", ha avvertito.
Più di due milioni di visualizzazioni in poco tempo sono state raccolte da un video che riprende il momento del sisma all’aeroporto Simon Bolivar di Maiquetía. Si sente un frastuono spaventoso, poi le urla delle persone che cercano riparo, mentre il soffitto crolla e la polvere invade un corridoio dell’aeroporto.
La fuga dei giocatori di baseball
Momento en el que empezó a temblar.— Héctor A. Hernández (@hectOr_2410) June 24, 2026
Estadio Universitario de Caracas. pic.twitter.com/C1USIiO6lp
Un altro filmato di un minuto e ventidue secondi postato su X mostra il sisma avvertito in campo durante una partita di baseball nello Stadio Universitario di Caracas. Mentre il lanciatore si stava preparando a riprendere il gioco, l’arbitro posizionato dietro il battitore si è allontanato allarmato, guardando il cielo. A un certo punto le immagini mostrano il terreno tremare e i giocatori mettersi in fuga, seguiti dal pubblico sceso dalle tribune per cercare riparo.
Nella storia recente del Venezuela, Paese ad alto rischio sismico, le scosse più violente si sono verificate nel nord-est nel 1997 (causando 73 vittime) e a Caracas nel 1967 (con un bilancio di 236 morti).
Trump: "Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare subito il Venezuela"
Mentre si contano vittime e danni si muove anche la macchina internazionale per fornire assistenza al paese sudamericano. Il presidente Usa, Donald Trump ha assicurato un immediato sostegno a Caracas. "Gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare! Ho dato disposizioni a tutte le agenzie del nostro governo affinché si preparino a intervenire rapidamente", ha dichiarato.