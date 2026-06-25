A Parigi troppi morti per il caldo. Il sindaco lancia l'allarme

AGI - A Parigi la mortalità è in aumento a causa dell'ondata di caldo che sta colpendo la Francia. Lo ha affermato il sindaco della capitale Emmanuel Gregoire, che ha lanciato un appello alla prudenza rivolto non solo alle persone più vulnerabili ma anche ai più giovani. "La mortalità è in aumento, abbiamo più o meno tutti gli indicatori in una situazione difficile. Si tratta sia delle richieste di intervento al Samu, sia di quelle ai vigili del fuoco, dei ricoveri nei pronto soccorso e dei decessi", ha dichiarato Gregoire all'emittente TF1, precisando che spetta alle autorità sanitarie comunicare i dati ufficiali.
Ieri la temperatura ha raggiunto i 40,3 gradi nella capitale francese, superando la soglia dei 40 gradi per la quarta volta in 150 anni di rilevazioni e per la prima volta quest'anno.
Allarme per le persone vulnerabili
Il sindaco ha descritto una "situazione critica per le persone più vulnerabili", ma ha messo in guardia anche chi ha tra i 50 e i 70 anni e continua a svolgere normalmente le proprie attività, sottolineando che "non bisogna credere di essere invulnerabili". Un messaggio rivolto anche ai più giovani: "Ieri sera alle 19:30 ho visto un centinaio di jogger. Francamente non è responsabile", ha affermato, invitando a sospendere per qualche giorno l'attività sportiva all'aperto.
Incidenti nel Canal Saint-Martin
Gregoire ha inoltre riferito che circa cinquanta persone sono rimaste ferite, sebbene nessuna in modo grave, dopo essersi tuffate dai ponti nel Canal Saint-Martin, riaperto alla balneazione la scorsa settimana. "Se diciamo che non bisogna saltare dai ponti è perché esiste statisticamente un rischio", ha spiegato, citando come esempio possibili traumi alla schiena.