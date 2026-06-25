Missile colpisce una nave mercantile nello Stretto di Hormuz

AGI - L'esercito britannico ha dichiarato che una nave mercantile è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino a una rotta approvata dalle Nazioni Unite nello Stretto di Hormuz.
L'Agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo (UKMTO) ha riferito che una nave mercantile battente bandiera di Singapore e' stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino a una rotta approvata dalle Nazioni Unite nello Stretto di Hormuz. Le Nazioni Unite hanno risposto affermando che la nave non rientrava nel piano di evacuazione dell'agenzia e che il piano di evacuazione sarebbe stato sospeso in attesa di chiarimenti sulla questione.
L'Iran ha aperto il fuoco contro una nave mercantile che in precedenza aveva segnalato di essere stata colpita da un proiettile mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo hanno confermato all'agenzia Reuters due funzionari statunitensi che hanno parlato a condizione di anonimato.
Secondo quanto riferito dall'agenzia navale britannica UKMTO, la nave e' stata colpita sul lato di dritta da un proiettile a 7,5 miglia nautiche a sud-est del porto omanita di Dahit.