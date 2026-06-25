Spagna, in 4 giorni oltre 200 decessi per il caldo

AGI - L'ondata di caldo che sta interessando gran parte dell'Europa e che ha portato al superamento di diversi record di temperatura è associata a 212 decessi in Spagna tra domenica e mercoledì. Lo indicano le stime del sistema di monitoraggio della mortalità MoMo.
Il sistema, che raccoglie quotidianamente i dati sui decessi in Spagna, calcola l'eccesso di mortalità confrontando i numeri registrati con quelli attesi sulla base delle serie storiche. Secondo queste valutazioni preliminari, l'attuale episodio di caldo estremo sarebbe dunque collegato a 212 morti nel Paese nell'arco di quattro giorni.
Morte di un bambino in Francia
Ma le temperature elevatissime stanno mettendo a dura prova anche la Francia. Un bimbo di tre anni è morto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Saint-Gratien, nel dipartimento della Val-d'Oise, dopo essere rimasto da solo all'interno di un'automobile durante l'ondata di caldo che sta colpendo il Paese. Secondo una fonte della polizia, il piccolo è stato "ritrovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti all'abitazione".
Decessi nel Pas-de-Calais
E tre persone sono morte nel dipartimento francese del Pas-de-Calais. Lo ha reso noto la prefettura del dipartimento, precisando che si tratta di decessi "constatati a domicilio" per i quali la canicola "potrebbe aver avuto un effetto". Secondo le autorità locali, le vittime sono "un uomo anziano che stava svolgendo lavori all'aperto" e "due persone nelle proprie abitazioni che presentavano anche altre patologie". Proprio ieri intorno a mezzogiorno, il Pas-de-Calais è entrato nel livello massimo di allerta per il caldo.