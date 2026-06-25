Ad Antibes al via il vertice intergovernativo Italia-Francia

AGI - Oggi, ad Antibes, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presiederà insieme al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il 36 vertice intergovernativo Italia-Francia. L'incontro, osservano fonti italiane, si colloca in una fase particolarmente intensa dell'agenda internazionale. Fa seguito al G7 di Evian, si svolge all'indomani del vertice E5 di Berlino e nel contesto dei negoziati avviati dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Si inserisce, inoltre, nel quadro delle recenti discussioni del Consiglio europeo sulle priorità dell'Unione e precede di pochi giorni il summit NATO di Ankara.
In questo scenario, proseguono le stesse fonti, "il coordinamento tra Roma e Parigi assume una rilevanza strategica sui principali dossier europei e internazionali, dalla sicurezza continentale alla gestione delle crisi regionali. Il vertice consentirà di definire gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale e di fare il punto sull'avanzamento dei principali progetti congiunti nei settori della difesa, dello spazio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'energia, della ricerca, della cultura e dell'agricoltura".
Antibes, tra obiettivi economici e commerciali
Tra gli obiettivi del vertice anche quello di potenziare le relazioni commerciali ed economiche fra i due Stati che risultano essere già eccellenti. Nel 2025, l'interscambio commerciale tra Italia e Francia ha raggiunto i 112,3 miliardi di euro, confermando la solidità e il dinamismo delle relazioni economiche tra le due nazioni. La Francia si è confermata il secondo partner commerciale dell'Italia, dopo la Germania, nonché il secondo mercato di destinazione delle esportazioni italiane. In tale contesto, le esportazioni verso la Francia hanno raggiunto i 64,9 miliardi di euro, registrando una crescita del 5,3% rispetto all'anno precedente, mentre le importazioni si sono attestate a 47,3 miliardi di euro, in aumento del 7,3%.
Agenda europea e internazionale
Sul piano europeo, sottolineano ancora le fonti, il confronto riguarderà, tra l'altro, il negoziato sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, il governo dei flussi migratori dell'Unione, l'autonomia strategica europea e il rafforzamento della competitività. Sul fronte internazionale, i due leader discuteranno dei principali scenari di crisi a partire dai più recenti sviluppi in Ucraina e in Medio Oriente, con particolare riferimento all'accordo tra Stati Uniti e Iran e alle relative implicazioni regionali e agli scenari post-UNIFIL in Libano.
Partecipanti e delegazioni
A testimonianza dell'ampiezza dell'agenda bilaterale, ai lavori prenderanno parte nove rappresentanti ministeriali per ciascuna parte. Per l'Italia saranno presenti il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, i ministri Piantedosi, Crosetto, Urso, Lollobrigida, Pichetto Fratin, Bernini e Giuli, nonché il viceministro Rixi. Per la Francia parteciperanno i ministri Barrot (Affari Esteri), Nunez (Interno), Vautrin (Difesa), Lescure (Economia), Bregeon (Energia), Tabarot (Trasporti), Génevard (Agricoltura), Baptiste (Ricerca e Spazio) e Pégard (Cultura).
Programma del vertice
La giornata si aprirà con una visita della presidente Meloni e del presidente Macron al Museo Picasso di Antibes. I lavori proseguiranno a Villa Eilenroc, dove i due leader si riuniranno con le rispettive delegazioni per un confronto sui principali temi bilaterali, europei e internazionali. Al termine dell'incontro si svolgeranno dichiarazioni alla stampa e verrà adottata una Dichiarazione congiunta che individuerà le priorità condivise della cooperazione italo-francese per i prossimi anni. È inoltre prevista la firma di intese settoriali tra le delegazioni ministeriali (Affari Esteri, Difesa, Spazio, Affari Interni, Agricoltura, Trasporti, Cultura).
Business forum e accordi
In parallelo si terrà un Business forum aperto dal ministro Urso e chiuso dal ministro Tajani. In questo ambito verranno sottoscritte diverse intese tra aziende, fra cui un accordo tra Bpifrance e Cassa Depositi e Prestiti sugli investimenti nella deep tech, un accordo di cooperazione tra Business France e ICE Agenzia per promuovere gli investimenti incrociati, una dichiarazione di interesse in materia di mini reattori nucleari modulari e un Programma di cooperazione tra la Fédération de la Haute Couture et de la Mode e la Camera Nazionale della Moda Italiana. La cena conclusiva del vertice offrirà ai due leader l'opportunità di approfondire il confronto sui principali dossier di attualità internazionale.