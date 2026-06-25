Amazon e Microsoft dovranno seguire regole europee

AGI - La Commissione ha comunicato ad Amazon e Microsoft la sua posizione preliminare secondo cui i loro servizi di cloud computing, rispettivamente Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure (Azure), dovrebbero essere designati come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act (DMA).
In entrambi i casi, la Commissione ritiene preliminarmente che AWS e Azure, il primo e il secondo servizio di cloud computing nell'UE per dimensioni, costituiscano un importante punto di accesso tra le imprese e i loro clienti nell'Unione. Amazon e Microsoft sono già state designate come gatekeeper per altri servizi, a dimostrazione del loro impatto significativo sul mercato interno.
Posizione nel mercato cloud
Entrambe dispongono di basi utenti vaste e consolidate e sembrano beneficiare di effetti di lock-in e di elevati costi di switching, oltre che di un ampio ecosistema. Inoltre, il loro portafoglio di strumenti e partnership nel campo dell'intelligenza artificiale è diventato un fattore decisivo nelle gare per servizi cloud.
Leadership e presenza nel settore
Entrambe sembrano detenere una posizione radicata e duratura nel settore cloud dell'UE, come dimostrato dalla leadership di mercato di AWS e Azure negli ultimi anni.
Dichiarazioni della Commissione
"In Europa dipendiamo sempre più dai servizi di cloud computing: dai consumatori alle imprese grandi e piccole, fino alle amministrazioni pubbliche. La loro importanza continuerà a crescere, ed è per questo che dobbiamo garantire un mercato competitivo e ben funzionante, con condizioni eque per tutti i fornitori" afferma la commissaria alla Transizione Pulita, Giusta e Competitiva Teresa Ribera - Questo aiuterà ad assicurare servizi cloud sicuri, sostenibili e interoperabili. Oggi riteniamo preliminarmente che AWS e Azure debbano rientrare nel DMA. Nel rispetto dei loro diritti di difesa e dello Stato di diritto, Amazon e Microsoft avranno ora l'opportunità di rispondere prima che vengano prese decisioni finali".
Ruolo strategico del cloud
La vicepresidente esecutiva per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, Henna Virkkunen, ha aggiunto: "I servizi cloud sono diventati una pietra angolare dell'economia europea e un prerequisito per l'IA con oltre metà delle imprese dell'UE che vi fanno affidamento, insieme a investimenti record nelle infrastrutture cloud pubbliche. Vista la loro centralità per il futuro digitale dell'Europa, questi servizi devono operare in mercati equi, aperti e competitivi, che favoriscano la fiducia e rafforzino la sovranità tecnologica europea".
Iter dell'indagine
Le conclusioni preliminari non pregiudicano l'esito dell'indagine. Se tali conclusioni saranno confermate, la Commissione adotterà decisioni che designano Amazon e Microsoft come gatekeeper per i loro servizi di cloud computing.
Tempistiche e quote di mercato
"Il nostro obiettivo con questa indagine e con questa decisione è quello di mantenere questo settore aperto, equo e competitivo in modo che i clienti del cloud possano scegliere il fornitore che meglio soddisfa le loro esigenze" ha detto un portavoce della Commissione durante il briefing con la stampa rispondendo a una domanda sulla decisione odierna. "Credo che circa il 60% del mercato europeo del cloud sia nelle mani di questi due operatori - ha aggiunto - come previsto dalla Legge sui mercati digitali, puntiamo a concludere l'indagine entro i 12 mesi dalla sua apertura, avvenuta nel novembre dello scorso anno. Pertanto, la tempistica prevista per la nostra decisione finale è novembre di quest'anno".