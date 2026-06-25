Perchè 5 Paesi non hanno i requisiti per l'adozione dell'euro

AGI - Cechia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia ancora non rispettano tutti i criteri per l'adozione dell' euro. Lo rende nota la relazione sulla convergenza 2026, che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro verso l'adozione della moneta unica. A più di 27 anni dalla sua introduzione, l'euro è diventato un potente simbolo dell'identità europea nel mondo. Ora è la valuta di 21 Stati membri e più di 350 milioni di persone la usano ogni giorno, rendendola la seconda più utilizzata al mondo.
Benefici dell'euro
Nel corso degli anni l'euro ha apportato benefici tangibili ai cittadini e alle imprese rafforzando il mercato unico, agevolando gli scambi e gli investimenti e promuovendo la stabilità dei prezzi. Ha inoltre rafforzato la resilienza della zona euro attraverso un più stretto coordinamento economico e maggiori salvaguardie finanziarie, fornendo una solida base per la crescita, l'occupazione e la prosperità in tutta Europa.
Regole e criteri di adesione
L'adesione all'area dell'euro è disciplinata da una serie di regole e criteri trasparenti, che garantiscono la parità di trattamento per i paesi sulla strada dell'adesione all'euro e sono alla base del successo dell'adesione all'area dell'euro. La relazione si basa sui criteri di convergenza, talvolta denominati "criteri di Maastricht", di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): tra questi la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane, la stabilità dei tassi di cambio e la stabilità dei tassi di interesse a lungo termine. La relazione esamina inoltre la compatibilità della legislazione nazionale degli Stati membri con il trattato e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE) per concludere che nessuno degli stati esaminati rispetta tutti i criteri.
Pubblicazione delle relazioni
Le relazioni sulla convergenza sono pubblicate ogni due anni o in risposta a una richiesta specifica di uno Stato membro di valutare la sua disponibilità ad aderire alla zona euro, ad esempio la Lettonia nel 2013, la Bulgaria nel 2025. Tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, si sono giuridicamente impegnati ad aderire alla zona euro. La Danimarca, che ha negoziato un accordo di non partecipazione nel trattato di Maastricht, non è pertanto oggetto della relazione.