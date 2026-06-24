La Svizzera tratta nuovi missili oltre i Patriot

AGI - La Svizzera ha annunciato di essere in trattative con Francia, Israele e Corea del Sud per l'acquisizione di un sistema missilistico terra-aria a lungo raggio, a causa dei ritardi nella consegna del sistema di difesa aerea americano Patriot. Il ministero federale della Difesa "sta avviando negoziati contrattuali con produttori francesi, israeliani e sudcoreani per l'acquisizione di un sistema aggiuntivo, che consentirebbe un rapido rafforzamento delle difese contro gli attacchi a distanza", ha annunciato il governo svizzero in un comunicato.
"Data la situazione di sicurezza in deterioramento, la Svizzera deve essere in grado di difendersi rapidamente dagli attacchi a distanza", ha affermato. Ha inoltre sottolineato che "un secondo sistema ridurrebbe la dipendenza da un unico fornitore e da un'unica catena di approvvigionamento". All'inizio di marzo, il governo aveva annunciato l'intenzione di valutare l'acquisizione di un ulteriore sistema missilistico terra-aria a lungo raggio, preferibilmente prodotto in Europa. Questo sistema andrebbe a completare il Patriot, il cui acquisto è stato deciso nel 2021 e i cui ritardi nelle consegne erano stati stimati da Berna a marzo in quattro o cinque anni.
Il governo svizzero ha indicato ieri di mantenere la sua decisione di acquisire il sistema Patriot, nonostante i ritardi nelle consegne. "Data la situazione di sicurezza", il governo "non può prendere in considerazione l'interruzione di questo programma di acquisizione senza un sistema sostitutivo" e, inoltre, "sarebbe difficile valutare i costi che tale interruzione comporterebbe". Pertanto, "i pagamenti per l'acquisto del sistema Patriot vengono ripresi in modo che il progetto possa procedere con il minor ritardo possibile e senza costi aggiuntivi eccessivi", ha annunciato. La Svizzera aveva sospeso questi pagamenti lo scorso autunno, ritenendo "incerta" la tempistica di consegna del sistema Patriot dopo che gli Stati Uniti avevano annunciato un ritardo a causa del loro supporto all'Ucraina.
Pagamenti e forniture militari
Il governo svizzero aveva indicato a marzo che gli Stati Uniti stavano aggirando il blocco dei pagamenti trasferendo i pagamenti svizzeri destinati ai caccia F-35 ordinati al sistema di difesa aerea Patriot. Anche la Svizzera ha stimato a marzo che sarebbe stata in grado di acquistare solo 30 caccia F-35A americani, anziché 36, a causa degli extracosti legati all'inflazione e alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.