Venezuela, debito da record

AGI - Il Venezuela si appresta a rivelare un debito pubblico di 240 miliardi di dollari, una cifra ben superiore alle stime precedenti, che va oltre il 200% del Pil, in quella che può essere considerata la più grande ristrutturazione del debito sovrano della storia, superiore al default da 200 miliardi di dollari della Grecia nel 2012, durante la crisi dell’Eurozona.
Secondo il Financial Times, che cita fonti a conoscenza dei piani del Paese, Delcy Rodríguez, leader ad interim del Venezuela, punta a raggiungere un accordo coi creditori entro la fine dell’anno, che aprirebbe la strada al ritorno del Paese sudamericano sui mercati internazionali, dopo quasi un decennio di isolamento sotto il regime di Maduro, l’uomo forte deposto a gennaio, prima della guerra in Iran, dagli Stati Uniti.
Venezuela, il piano di ristrutturazione del debito
Secondo le fonti la banca d’investimento statunitense Centerview Partners, incaricata da Caracas come consulente finanziario, ha contribuito a elaborare un piano per riportare il debito venezuelano a una situazione sostenibile, che sarà pubblicato all’inizio di luglio.
Quadro macroeconomico e crisi economica
Il governo pubblicherà inoltre, entro la fine del mese, un quadro macroeconomico a lungo atteso, che stimerà le condizioni economiche del Paese duramente colpito dalla crisi.
Assenza del FMI e reazioni del mercato
Contrariamente a quanto accade di solito nelle ristrutturazioni sovrane di tale portata, l’analisi di sostenibilità del debito non è stata redatta dal FMI. È probabile che gli obbligazionisti interpretino la valutazione negativa delle finanze del Paese come un segnale per il Venezuela di richiedere una significativa svalutazione del valore dei propri debiti.
Timori politici e andamento dei bond
Tuttavia, alcuni membri dell’opposizione venezuelana temono che una ristrutturazione accelerata al di fuori dell’egida del FMI possa indebolire la posizione negoziale del Venezuela nei confronti degli obbligazionisti. I bond venezuelani vengono scambiati a circa 55 centesimi di dollaro, in aumento rispetto ai 33 centesimi precedenti alla caduta di Maduro, ma questi prezzi escludono anni di interessi non pagati.
Rapporti con il FMI
Il Venezuela ha ripreso a collaborare con il fondo ad aprile, dopo sette anni di interruzione dei rapporti, ma lo stesso Fondo monetario internazionale ha dichiarato che l’istituto non è stato coinvolto nel processo di ristrutturazione del debito annunciato dal Venezuela. Centerview, secondo il FT, ha rifiutato di rilasciare commenti.