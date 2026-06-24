Ripreso il traffico ferroviario in Germania dopo il blocco nazionale

AGI - Sono ripartiti questa notte i servizi ferroviari in Germania dopo quasi tre ore di blocco pressoché totale dovuto molto probabilmente un aggiornamento del software del sistema radio digitale (GSM-R). Il guasto in pochi minuti ha mandato in tilt il traffico su rotaia in quasi tutta la nazione. I primi treni sono ripartiti poco prima di mezzanotte e mezza. Fermi per ore i treni ad alta velocità, i treni a lunga percorrenza, i regionali nonché i convogli metropolitani che operano nelle grandi città, da Berlino a Stoccarda.
I motivi dello stop al traffico
I treni per motivi di sicurezza sono stati fatti fermare, quindi sono entrati a marcia a vista, quindi molto lentamente, nelle stazioni piu' vicine per far scendere i passeggeri. Pesantissimi i disagi per i viaggiatori tra ritardi e cancellazioni. Alle biglietterie e uffici informazioni delle principali stazioni ferroviarie, da Dortmund a Stoccarda, si sono formate lunghe code. La Deutsche Bahn, che da alcuni mesi ha come amministratore delegato l'italiana di Bolzano, Evelyn Palla, ha emesso voucher per taxi e hotel. Difficili da trovare e soprattutto costosi i taxi.
Risolto il malfunzionamento, il traffico ferroviario è tornato a circolare, seppur con ritardo. A Berlino e Stoccarda, fuori servizio la rete della S-Bahn, poi tornata lentamente operativa una volta risulto il guasto. Ad Amburgo, invece, il traffico della Hochbahn non e' stato interessato. La societa' Metronom, che gestisce treni locali in Bassa Sassonia, Brema e Amburgo, aveva fatto sapere che tutti i treni su tutte le linee servite erano stati fermati. "Fino al ritorno del traffico ferroviario alla normalita', devono essere previsti ritardi di conseguente elevati e cancellazioni a breve termine almeno fino alle ore 6 del 24.06.2026", ha annunciato DB Regio Mitte.
Decine di migliaia di fan che avevano assistito in serata al concerto della megastar tedesca di musica Schlager, Helene Fischer alla 'Schalke Arena' di Gelsenkirchen, sono rimasti bloccati in stazione senza poter rientrare a casa. Presi d'assalto gli autobus sostitutivi per Dortmund e Dusseldorf.
La Deutsche Bahn ha avvertito che sono ancora possibili ritardi o cancellazioni improvvise. "Siamo riusciti a stabilizzare la situazione con un sistema di emergenza", ha dichiarato l'amministratore delegato della societa' ferroviaria Evelyn Palla alla Bild. Pertanto, "tutti i treni sono di nuovo in circolazione", ha aggiunto Palla, "ora dobbiamo individuare la causa del problema".
La sospensione a livello nazionale dei servizi ferroviari e' stata causata da un problema al sistema radio digitale ferroviario GSM-R. Si tratta di uno strumento di comunicazione fondamentale tra macchinisti e addetti al controllo del traffico. Se questo sistema subisce un blocco su larga scala o non funziona in modo affidabile, i servizi ferroviari non possono essere garantiti per motivi di sicurezza.