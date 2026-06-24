Primarie a New York, vincono i tre candidati di Mamdani

AGI - Tre candidati sostenuti dal sindaco di New York Zohran Mamdani hanno vinto le primarie democratiche della città in vista delle prossime elezioni legislative. Le vittorie di Brad Lander, Darializa Avila Chevalier e Claire Valdez dovrebbero rafforzare il dibattito all'interno del Partito Democratico sulla strategia da adottare nelle elezioni di metà mandato di novembre e nelle prossime elezioni presidenziali del 2028, tra chi sostiene uno spostamento a sinistra e chi vuole campeggiare al centro per sedurre chi è deluso da Donald Trump.
Secondo le proiezioni pubblicate dall'Associated Press, Brad Lander, ex controllore finanziario del Consiglio Comunale di New York, ha travolto l'uscente Dan Goldman ottenendo circa il 66% dei voti espressi nel 10° distretto di New York. In segno dell'evoluzione dell'elettorato democratico sulla questione del sostegno a Israele dalla guerra di Gaza, Lander ha fatto campagna criticando le posizioni pro-Israele del suo rivale e il sostegno fornito dalla potente lobby pro-Israele AIPAC.
Sconfitta di Espaillat
Un altro candidato uscente a cadere è Adriano Espaillat, presidente del influente gruppo di Democratici Latinoamericani alla Camera dei Rappresentanti. È stato estromesso dal suo 13esimo collegio da Darializa Avila Chevalier, un'attivista di 32 anni che si candidava per la prima volta alle elezioni.
Vittoria nel settimo collegio
E nel settimo collegio, Claire Valdez ha sconfitto nettamente Antonio Reynoso, che era stato sostenuto dalla deputata democratica uscente Nydia Velázquez, in carica dal 1993.
Ruolo di Mamdani
Queste vittorie dimostrano che esiste "un nuovo modo di fare politica nella nostra città e nel nostro paese", ha detto Mamdani durante un comizio per celebrare la vittoria di Avila Chevalier, secondo i media statunitensi. A 34 anni, Mamdani si sta ora affermando come un "kingmaker" la cui influenza sulla direzione del Partito Democratico va oltre la politica municipale, secondo il New York Times. Il messaggio che arriva al partito è uno solo: la base elettorale premia chi si occupa dei problemi reali della gente e non cerca di compiacere l'élite. L'effetto Mamdani comincia a diffondersi a livello nazionale: i candidati socialisti hanno vinto le primarie a Los Angeles e Washington, dopo aver portato un sindaco a New York e a Seattle. Il fatto che Mamdani stia mantenendo le promesse con la base sta spingendo molti comitati locali a sposare la linea socialista.
Sconfitta di Schlossberg
In un'altra primaria molto seguita a New York, la candidatura di Jack Schlossberg, nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy, assassinato nel 1963, si concluse con una pesante sconfitta.