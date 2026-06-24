Marc Bloch al Pantheon, l'omaggio di Macron

AGI - Lo storico francese Marc Bloch, soldato e combattente della Resistenza assassinato dalla Gestapo durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato inserito nel Pantheon, la necropoli nazionale dove la Francia onora le sue figure di eccezionale valore. Questo tributo, promosso dal presidente Emmanuel Macron, onora l'"uomo dell'Illuminismo", una figura diametralmente opposta alle "politiche identitarie".
Questo rituale politicamente carico arriva un anno prima delle elezioni presidenziali, in cui il Rassemblement National è considerato il favorito, e nel mezzo del dibattito sulla possibile presenza dell'estrema destra alla cerimonia. Durante una solenne cerimonia aperta al pubblico ieri sera, Macron ha reso omaggio a Marc Bloch "come eroe, membro della Resistenza, intellettuale e repubblicano impegnato, professore di storia e coscienza".
La cerimonia al Pantheon
L'attore Jacques Gamblin ha letto la biografia dello storico, dall'inizio alla fine, nella sua cella nel carcere di Montluc a Lione, nelle ore che hanno preceduto la sua esecuzione, il 16 giugno 1944.
Le sepolture durante i mandati di Macron
Questa è la sesta sepoltura al Pantheon durante i due mandati presidenziali di Macron, dopo quelle di Simone Veil, deportata ad Auschwitz e figura di spicco della vita politica francese, nota per la sua lotta per l'Europa e il diritto all'aborto; dello scrittore e veterano della Prima Guerra Mondiale Maurice Genevoix; della cantante nera Josephine Baker; del combattente della resistenza armena che cerco' rifugio in Francia, Missak Manouchian; e di Robert Badinter, ex ministro della Giustizia e artefice dell'abolizione della pena di morte.
Le bare simboliche e la famiglia
Poco dopo le 21 di ieri, sono stati letti alcuni brani del testamento spirituale di Marc Bloch e le bare dell'intellettuale e di sua moglie, Simonne Vidal sono state lentamente riportate al Pantheon. Le bare non contengono i corpi, poichè i discendenti hanno espresso il desiderio che le spoglie dello storico continuassero a riposare in un villaggio della regione della Creuse (Francia centrale). Il corpo di Simonne, morta a Lione (Francia centro-orientale) sotto falso nome nel luglio del 1944, non è stato ritrovato.
Oggetti simbolici e memoria storica
Le bare conterranno oggetti simbolici, medaglie, il testamento spirituale di Marc Bloch del 1941, fotografie e lettere della moglie ai figli, ha detto Suzette Bloch, nipote dello storico. Marc Bloch è un modello intellettuale per Emmanuel Macron, afferma la sua famiglia. Alla fine del 2024, annunciando la sua sepoltura al Pantheon, il presidente Macron lo definì un "testimone del disastro del 1940" - l'armistizio concluso con la Germania nazista dopo la sconfitta dell'esercito francese - che "scrisse per le generazioni future la storia di questa 'Strana Sconfitta', quella della nostra volontà francese, ottusa dal conservatorismo, addormentata dal conformismo, ammorbidita dalla burocrazia e abbandonata da una parte delle sue élite".
Il significato politico e il dibattito
Lo storico "dice qualcosa sui nostri tempi", ha dichiarato Macron a Le Figaro. Ha sottolineato il suo legame con la "verita' storica" in un momento in cui il "revisionismo" è "ovunque". La famiglia aveva chiesto che l'estrema destra fosse "esclusa" dalla cerimonia, sebbene alcuni inviti siano richiesti dal protocollo. Marine Le Pen, in rappresentanza del Rassemblement National, e un'altra figura di estrema destra, l'ex candidata a sindaco di Parigi Sarah Knafo, hanno annunciato la loro assenza.
Reazioni politiche e polemiche
Poche ore prima della cerimonia al Pantheon, il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha reso omaggio sui social media all'uomo che pronunciò "un'implacabile condanna" della "cecità di una parte dell'elite francese che condusse il nostro Paese nell'abisso nel 1940". In risposta, il leader della sinistra radicale, Jean-Luc Melenchon di La France Insoumise, ha insinuato che i fondatori del partito di Le Pen fossero dalla parte dei responsabili di questo "abisso". "Il programma proposto dall'estrema destra è completamente contrario a Marc Bloch, eppure, negli ultimi vent'anni circa, l'estrema destra lo ha costantemente citato", ha lamentato il suo pronipote, Matis, anch'egli storico, su franceinfo.
La figura di Bloch
Marc Bloch ha rivoluzionato lo studio della storia aprendolo all'antropologia, all'economia e alla sociologia. Vittima delle leggi antisemite, l'accademico, già mobilitato tra il 1914 e il 1918 e nuovamente su sua richiesta nel 1939, si diede alla clandestinità nel 1943 a Lione, unendosi al movimento di resistenza Franc-Tireur.
Arresto e morte durante la guerra
Arrestato l'8 marzo 1944, fu torturato dalla Gestapo e poi giustiziato il 16 giugno, insieme ad altri prigionieri, ai margini di un campo, mentre gridava "Viva la Francia!". La famiglia si è opposta a qualsiasi "appropriazione comunitaria" di questo ebreo ateo, che "aveva fede in un solo ideale, la Repubblica", come scrissero in una lettera al capo dello Stato. Non si esclude una sepoltura definitiva al Pantheon prima della fine del mandato di Macron, nel maggio 2027. "Vedremo, a seconda dei dibattiti in corso nella società odierna", ha commentato un consigliere presidenziale, mentre circola una petizione per la sepoltura nel Pantheon di Samuel Paty, l'insegnante assassinato nel 2020 da un islamista radicale.