Senato Usa approva risoluzione per stop guerra in Iran

AGI - Con cinquanta voti a favore e 48 contrari il Senato del Congresso americano, a maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Donald Trump nella crisi con l'Iran. Il testo chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione da parte del Congresso.
Quattro repubblicani hanno votato con i democratici - Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski e Bill Cassidy - mentre il senatore della Pennsylvania John Fetterman, considerato dai colleghi ormai un alleato del presidente, ha votato contro. La risoluzione non ha un valore effettivo, ma rappresenta un segnale per la Casa Bianca.
La reazione di Trump
Il presidente degli Stati Uniti sulle reti sociali ha definito "insensato" il voto del Senato che ha portato all'approvazione di una risoluzione sui poteri di guerra, in gran parte simbolica, che gli chiede di interrompere qualsiasi azione militare contro l'Iran. "Quindi, ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, disposto a darci praticamente qualsiasi cosa, e che, per la prima volta in decenni, rispetta maledettamente gli Stati Uniti e il suo Presidente, IO, e il Senato degli Stati Uniti decide di votare in modo insensato e nel momento sbagliato sulla legge sui poteri di guerra", ha scritto Trump.
La risoluzione, secondo Trump, comunica "al principale sponsor del terrorismo al mondo che agli Stati Uniti non piace quello che sto facendo loro, e che devo fermarmi, e cosi' facendo ha fornito aiuto e conforto al nemico". Il presidente degli Stati Uniti ha poi attaccato i quattro senatori repubblicani che hanno votato con i democratici per approvare la risoluzione: "Questi senatori mi hanno appena reso il lavoro piu' difficile, ma lo faro', in un modo o nell'altro, perche' lo faccio sempre!".