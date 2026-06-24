Francia, altre due vittime per annegamenti

AGI - La Francia continua a essere colpita dagli annegamenti. Mentre il Paese è nella morsa del caldo record, si registrano due nuovi decessi, tra cui quello di un bambino di 6 anni. Lo ha riferito l'emittente Bfmtv, precisando che il dramma del piccolo annegato si è verificato a Begles, nella regione della Gironda (sud-ovest), dove il bambino si è allontanato dalla supervisione dei genitori ieri sera intorno alle 18:45, prima di essere ritrovato tra le onde. Il piccolo è poi deceduto in ospedale. Il secondo incidente si è verificato nella Seine-et-Marne, nella regione Ile-de-France, ieri intorno alle 19:30 a Les Champs-sur-Marne, dove due adolescenti sono entrati in acqua per nuotare in una zona vietata. Uno di loro è annegato, l'altro è stato portato in ospedale in stato di shock.
Annegamenti: le vittime sono 42
Un altro incidente gravissimo è stato registrato nel Val-d'Oise (hinterland parigino), ad Argenteuil, dove due bambini di 3 e 9 anni stavano nuotando in una piscina privata mentre il padre lavorava in giardino. Il bambino di 9 anni è poi tornato indietro, ma il bambino di 3 anni è stato ritrovato in piscina, in pericolo di vita, ed è stato trasportato all'ospedale Necker di Parigi. Questi ultimi tre annegamenti, di cui due mortali, portano il totale dei morti per annegamento in Francia ad almeno 42 dal 18 giugno. Sugli annegamenti ieri il premier Sebastien Lecornu ha detto: "È una tragica piaga", il quale che presiede una nuova unità di crisi interministeriale, nel settimo giorno dell'ondata di calore.
Il 21 giugno il giorno nero
Il giorno nero è stato lo scorso 21 giugno quando sono stati registrati almeno 13 annegamenti, tra cui di due adolescenti. Il portavoce della Protezione civile nazionale, Jerome Boulanger, l'aveva annunciato all'emittente ICI Paris Ile-de-France. Durante l'ondata di calore la popolazione sta cercando di trovare un po' di refrigerio facendosi un bagno. A Poitiers (Vienne), un ragazzo di 17 anni era scomparso intorno alle 20:30 mentre nuotava nel fiume Clain ed è stato ritrovato senza vita alle 21:30. A Lagny-sur-Marne, un uomo di 30 anni, in stato di ebbrezza, era annegato mentre nuotava con degli amici alle 21:00 ed è stato ritrovato poco dopo in arresto cardiaco. Nello stesso dipartimento, a Fontaine-le-Port, una ragazza di 13 anni annegava intorno alle 21:30 durante una nuotata in famiglia.