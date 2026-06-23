Germania nel caos, sospeso tutto il traffico ferroviario
Germania nel caos, paralizzato tutto il traffico ferroviario
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Germania nel caos, paralizzato tutto il traffico ferroviario

Problemi nei collegamenti radio hanno mandato in tilt l'intera circolazione. Annunciati ritardi e cancellazioni
Marco Marangoni
Caos in Germania, sospeso tutto il traffico ferroviario
SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
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AGI - Il traffico ferroviario in tutta la Germania è bloccato. Il traffico della Deutsche Bahn (DB) è stato sospeso a livello nazionale a causa di interferenze radio. Attualmente tutti i treni sono fermi. A bordo dei treni ad alta velocità, Ice, sono stati fatti annunci per informare che tutti i treni, non solo quelli a lunga percorrenza ma anche i regionali, sono fermi.

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Secondo la Deutsche Bahn, i treni resteranno fermi fino a quando non sarà garantita una continuazione sicura della circolazione. Si registrano già pesanti ritardi e cancellazioni. A bordo di alcuni Ice vengono distribuite bottigliette d'acqua.

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Guasto al sistema radio GSMR

Secondo un portavoce della Deutsche Bahn, la radio ferroviaria digitale Gsmr è stata interrotta. "I nostri tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per rimediare al malfunzionamento", ha affermato.

Palla (DB), ancora oscuro il problema

"Ora stiamo cercando di far arrivare i treni alle stazioni affinchè i passeggeri possano scendere. Poi dobbiamo risolvere il problema che ancora non conosciamo". Lo ha detto alla 'Bild' l'amministratore delegato di Deutsche Bahn (DB), Evelyn Palla, italiana di Bolzano, qualche mese fa chiamata a dirigente le ferrovie tedesche in merito all'interruzione della circolazione ferroviaria in tutta la Germania causa interferenze radio.

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