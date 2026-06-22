Canada: sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, tre morti

AGI – Tre persone, tra cui un agente di polizia e il presunto autore dell'attacco, sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere ebraico di Montreal. La terza vittima è un residente del quartiere Cote-des-Neiges, nella parte occidentale della città, dove si trovano numerosi negozi e ristoranti ebraici.
"La minaccia immediata è stata neutralizzata", ha dichiarato in conferenza stampa il capo della polizia di Montreal (Spvm), Fady Dagher. "Abbiamo un sospetto ed è stato abbattuto", ha aggiunto il responsabile, precisando che tra gli agenti e l'assalitore vi è stato uno scambio di colpi d'arma da fuoco. Le motivazioni dell'uomo restano al momento sconosciute.
Immagini e feriti
Immagini diffuse sui social network, non verificate nell'immediato, mostrerebbero un uomo vestito con abiti militari, armato di fucile e disteso a terra. Una poliziotta è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sono considerate gravi, secondo quanto riferito da Dagher. "È un incubo", ha dichiarato il capo della polizia ai giornalisti, ricordando che l'ultima morte in servizio di un agente della polizia di Montreal risaliva a 24 anni fa, nel 2002.
Indagini e movente
Le autorità non hanno fornito indicazioni sulle circostanze della sparatoria né sul movente. "Per il momento non conosciamo il movente dietro a tutto questo", ha dichiarato all'emittente Radio-Canada il ministro della Sicurezza interna del Quebec, Ian Lafrenière.
Sicurezza e reazioni ufficiali
Poco prima di mezzogiorno è stato dispiegato un imponente dispositivo di sicurezza. Ai residenti è stato chiesto di rimanere nelle proprie abitazioni e l'autostrada urbana che attraversa la zona è stata chiusa al traffico. L'operazione si è conclusa poco più di tre ore dopo. Secondo la polizia, l'allarme è scattato dopo la segnalazione telefonica di un testimone che aveva riferito della presenza di una persona armata di fucile. "La sicurezza della nostra comunità resta la nostra priorità assoluta", ha affermato su X il Centre consultatif des relations juives et israéliennes (Cija), precisando di seguire "molto da vicino" l'evolversi della situazione. L'organizzazione ha invitato i membri della comunità a seguire le indicazioni fornite dalle forze dell'ordine. La sindaca di Montreal, Soraya Martinez Ferrada, ha espresso "le più sincere condoglianze alla famiglia, ai parenti e ai colleghi dell'agente morto in servizio". Anche la premier del Quebec, Christine Fréchette, ha sottolineato che è "essenziale lasciare lavorare le autorità" e ha invitato a "evitare qualsiasi speculazione".