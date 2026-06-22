Russia, Kiev colpisce un Centro comunicazioni spaziali a Mosca

AGI - La Russia ancora al centro dell’offensiva ucraina. Il Centro di comunicazioni spaziali di Dubna, a nord di Mosca, è stato colpito da un attacco di droni ucraini. "La nostra industria della difesa, le nostre Forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia", ha avvertito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Zelensky: "Porteremo la guerra in Russia"
Zelensky: “Porteremo la guerra in Russia” "I russi ci attaccano ogni giorno e noi risponderemo ogni giorno. La nostra reazione si farà più forte con il passare del tempo", ha dichiarato il leader di Kiev in un'intervista rilanciata dal Guardian.
Droni ucraini contro il centro di comunicazioni spaziali a nord di Mosca
Il Centro di comunicazioni spaziali di Dubna, a nord di Mosca, è stato colpito da un attacco di droni ucraini. Secondo quanto riferito dallo stesso Centro, i servizi di trasmissione televisiva e di telecomunicazione non hanno subito interruzioni e nessun membro del personale è rimasto ferito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. In precedenza, lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine aveva segnalato un attacco al centro di Dubna, che aveva provocato una vasta colonna di fumo. Le autorità della regione di Mosca e l'esercito russo non avevano confermato la notizia.
Il Centro di comunicazioni spaziali di Dubna è stato inaugurato nel 1980 come struttura olimpica. Durante le Olimpiadi di Mosca, la sua missione era quella di fornire la copertura televisiva dei Giochi ai Paesi europei e della regione atlantica.
Dopo le Olimpiadi, la funzione del centro è diventata quella di stabilire un collegamento di comunicazione governativo diretto tra il Cremlino e la Casa Bianca statunitense. La struttura è il più grande teleporto - potente stazione terrestre per le telecomunicazioni satellitari - in Russia e uno dei più grandi in Europa, e che "risolve un'ampia varietà di problemi di comunicazioni satellitari".
Attacco notturno a Mosca
Quasi 60 droni ucraini sono stati intercettati ieri sera mentre si dirigevano verso Mosca, costringendo gli aeroporti della capitale a sospendere brevemente le operazioni. In totale, la Russia ha abbattuto poco più di 300 droni in tutto il Paese.
La risposta della Russia
Nel frattempo, un attacco di droni russi ha ucciso tre membri di una famiglia, tra cui un ragazzo di 13 anni, nella regione settentrionale ucraina di Sumy.