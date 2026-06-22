Francia: due bambini di 2 e 4 anni muoiono in auto per il caldo

AGI - Due bambini, di due e quattro anni, sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia, mentre le temperature salivano vertiginosamente in gran parte del Paese, ha fatto sapere il procuratore locale. "Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di calore è la principale pista investigativa", ha detto Hélène Mourges, il procuratore della città di Carpentras, dove le previsioni parlano di temperature massime di 39 C. I due bambini, di due e quattro anni, sono stati trovati nell'auto di famiglia in un parcheggio residenziale.
L'ondata di caldo estremo in Europa e le misure di emergenza
L'ultima ondata di temperature eccezionalmente elevate che ha colpito l'Europa ha portato alla cancellazione di eventi all'aperto, interruzioni dei trasporti, chiusura delle scuole e al ricorso al telelavoro da parte degli impiegati, mentre le autorità hanno emesso allerte sanitarie per proteggere gli anziani e le persone vulnerabili. La Francia, epicentro dell'anomalia meteorologica, è soffocata da giorni dal caldo torrido.
Rara allerta rossa del Met Office nel Regno Unito
Oggi anche il Met Office britannico ha emesso una rara allerta rossa per caldo estremo, il livello di allerta più alto dell'agenzia meteorologica nazionale, che indica un rischio per la vita e la possibilità di chiusura di importanti infrastrutture come strade e ferrovie. È solo la seconda volta che il Met Office emette l'allerta rossa per il caldo, con temperature all'ombra previste tra i 38 e i 40 C tra mercoledì e giovedì.