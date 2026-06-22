Conclusi i colloqui Iran-Usa. Accordo definitivo in 60 giorni

AGI - Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra in Medio Oriente, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dai mediatori Pakistan e Qatar.
"La prima sessione di colloqui ad alto livello nell'ambito del Memorandum d'intesa di Islamabad si è conclusa a Burgenstock, in Svizzera, con la partecipazione di rappresentanti della Repubblica Islamica dell'Iran, degli Stati Uniti d'America e delle due parti mediatrici, lo Stato del Qatar e la Repubblica Islamica del Pakistan" si legge nella dichiarazione congiunta.
Accordo definitivo in 60 giorni
L'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni, secondo quanto hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta i mediatori Pakistan e Qatar. "Il Comitato di alto livello ha concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo entro 60 giorni, gettando le basi per l'avvio immediato di ulteriori colloqui tecnici", si legge nella dichiarazione congiunta.
La cellula di coordinamento con il Libano
L'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una "cellula di coordinamento" con il Libano per porre fine alle operazioni militari, come hanno dichiarato i mediatori Pakistan e Qatar in una dichiarazione congiunta. "Le parti hanno concordato la creazione di una cellula di coordinamento, tra le parti, la Repubblica Libanese e con la mediazione dei mediatori, per garantire il rispetto della cessazione delle operazioni militari in Libano", si legge nella dichiarazione congiunta.
La linea di comunicazione per evitare incidenti nello Stretto di Hormuz
Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concordato di istituire una "linea di comunicazione" per evitare incidenti nello Stretto di Hormuz. "È stata istituita una linea di comunicazione tra le parti... per evitare incidenti e malintesi, con l'obiettivo di garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Ormuz", hanno affermato il Pakistan e il Qatar in una dichiarazione congiunta a seguito del primo ciclo di colloqui tra Washington e Teheran volti a porre fine alla guerra in Medio Oriente.
Nuovi "colloqui tecnici"
I colloqui tecnici tra l'Iran e gli Stati Uniti proseguiranno questa settimana in Svizzera, dopo la conclusione della prima tornata di negoziati volti a porre fine alla guerra in Medio Oriente, hanno dichiarato i mediatori Pakistan e Qatar. "I colloqui tecnici proseguiranno per il resto della settimana presso il resort Burgenstock su tutte le questioni", hanno affermato in una dichiarazione congiunta.