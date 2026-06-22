Spagna nella morsa del caldo: attesi 41 gradi. Ecco dove

AGI - All'inizio dell'estate e nel pieno della prima ondata di calore della stagione, tutte le regioni della Spagna, a eccezione delle Isole Canarie e della Regione di Murcia, hanno attivato l'allerta caldo. Le temperature dovrebbero oscillare tra i 38 e i 42 gradi, raggiungendo l'allerta rossa nei Paesi Baschi don particolare attenzione nelle province di Gipuzkoa e Bizkaia. Ad Alava sono attesi 39 gradi. La Cantabria è in allerta arancione, con temperature che potrebbero raggiungere i 38 gradi Celsius nella zona di Liebana, nella regione centrale e a Villaverde.
In Castiglia e Leon, l'allerta arancione rimane in vigore per le province di Burgos, Leon, Valladolid e Zamora, con temperature tra i 37 e i 39 gradi. Le Comunità Autonome di Navarra e La Rioja rimangono in allerta arancione per temperature elevate che potrebbero raggiungere i 40 e i 41 gradi.
Allerta arancione anche in Catalogna e Baleari
L'intera regione di Aragona e Catalogna, a eccezione della provincia di Girona, è in allerta arancione per temperature che raggiungeranno i 40-41 gradi. Il caldo interesserà anche il Mediterraneo, con le Isole Baleari in allerta arancione per temperature massime che a Maiorca potrebbero raggiungere i 39 gradi.
40 gradi a Madrid
Nella penisola iberica centrale, la Comunità di Madrid rimane in allerta arancione per temperature massime fino a 40-41 gradi, analogamente alle province di Castiglia e La Mancia, a eccezione di Albacete, che rimane in allerta arancione. Ciudad Real e Toledo sono sotto allerta gialla per forti temporali.
L'Estremadura rimane sotto allerta arancione per caldo intenso con massime di 40 gradi Celsius e, più a sud, in Andalusia, è stata attivata un'allerta arancione nelle province di Almeri'a, Cordoba, Granada e Jaen, con massime previste fino a 42 gradi Celsius; Siviglia è sotto allerta gialla per caldo con temperature di 39 gradi Celsius. Le Asturie, la Galizia e la Comunità Valenciana continuano sotto allerta gialla per caldo o forti temporali.