Violenze sessuali, centinaia di vittime in scuola cattolica

AGI - È una storia di presunte violenze sessuali che riguarda tra 700 e 1.500 bambini che hanno frequentato la scuola di Notre-Dame-de-Betharram, vicino a Lourdes, e altre scuole gestite da questa congregazione religiosa, dal 1950 alla fine degli anni '90, potrebbero essere stati vittime di abusi sessuali, fisici o psicologici. A denunciarlo è l'ong Istituto Louis Joinet (Ifdj), che ha condotto un'indagine per oltre un anno su richiesta della congregazione in questione.
Questo "ordine di grandezza", ricavato da diverse proiezioni statistiche "da interpretare con estrema cautela", riflette decenni di abusi "sistemici" e "istituzionali" ed esclude la teoria di una "semplificazione dei singoli atti", ha riferito l'Istituto Louis Joinet. Secondo gli autori del rapporto, dopo aver intervistato quasi 140 ex studenti e membri della congregazione religiosa, che gestiva diverse scuole, medie e superiori in Francia e in Africa, la teoria di una "presunta tolleranza dell'epoca" nei confronti della violenza all'interno di questo istituto privato, a lungo apprezzato nel sud-ovest della Francia per la sua reputazione autoritaria caratterizzata dalla "valorizzazione della severità", deve essere respinta.
Sistema istituzionale di violenze sessuali
Questo "sistema istituzionale di violenza ben consolidato" è persistito per "decenni" attraverso "meccanismi di silenziamento" degli studenti, "basati sulla paura, la vergogna e il dominio". Le testimonianze "sparse" e "frammentarie" delle vittime o delle loro famiglie sono state percepite a livello locale come "poco credibili", data "la reputazione della scuola", rafforzata "dall'attaccamento di molti ex alunni" e dal "prestigio associato all'autorità religiosa", osserva l'Ifdj, che sottolinea anche "un fallimento generale dei meccanismi di controllo" sia della Chiesa che dello Stato.
Accuse a francois bayrou
L'ex premier e figura politica locale Francois Bayrou, i cui figli frequentavano la scuola di Betharram, è stato accusato, tra l'altro, di essere stato a conoscenza degli abusi all'interno dell'istituto senza intervenire, accusa che ha sempre negato.
Raccomandazioni del rapporto
Per le vittime, il rapporto raccomanda "l'istituzione di un tribunale dei cittadini", sebbene la stragrande maggioranza degli abusi denunciati in quasi 250 segnalazioni sia prescritta a causa del tempo trascorso dai fatti: solo due uomini, un laico e un membro del clero, sono stati formalmente incriminati. L'ong autrice del rapporto, specializzata in giustizia di transizione nelle zone di conflitto, sostiene anche la creazione di un "meccanismo di risarcimento finanziario", in aggiunta agli 1,4 milioni di euro di indennizzo versati finora dalla congregazione a 48 vittime. Ma il caso di Betharram, "reso possibile da una serie di capitolazioni, cecità, silenzi e fallimenti", "non è un'anomalia", aggiungono gli autori.
Denuncia pubblica e conclusioni
Rivelato nel 2023 attraverso le testimonianze di ex studenti pubblicate in massa su Facebook, il rapporto "dimostra che la protezione dei bambini non può basarsi sul coraggio eccezionale di pochi informatori", conclude, implorando la società di "ascoltare" i bambini "quando le loro voci turbano l'ordine costituito". Secondo la Commissione indipendente sull'incesto e la violenza sessuale contro i minori (Ciivise), ogni anno 160mila bambini sono vittime di violenza sessuale.