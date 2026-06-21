Trump minaccia l'Iran: 'Se chiude Hormuz, lo faccio saltare in aria'

AGI – "Abbiamo già fatto progressi nelle ultime ore e mi aspetto che faremo ulteriori progressi nelle ore a venire". Con queste parole il vicepresidente americano JD Vance ha ufficializzato l’avvio al Bürgenstock, hotel sul lago di Lucerna, nel cuore della Svizzera, dei colloqui tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan e del Qatar, per porre fine al conflitto che nei mesi scorsi aveva portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, con pesanti conseguenze sull'economia mondiale.
Vance si è detto soddisfatto dei primi colloqui con il capo negoziatore iraniano, Mohammad Ghalibaf e ha auspicato che i negoziati con l'Iran iniziati oggi consentano di "voltare pagina" in Medio Oriente. In Svizzera, ha sottolineato prendendo la parola davanti alla stampa, "è l'inizio di negoziato tecnico che non risolverà ogni divergenza, ma ci consentirà di sederci insieme come squadre, per la prima volta nella storia, per capire cosa conta di più per le rispettive parti, per appianare tali questioni, risolverle e arrivare a un domani migliore".
Le minacce di Donald Trump
Parole di ottimismo a cui fanno immediatamente da contraltare quelle postate sul social Truth da Donald Trump. Il presidente Usa minaccia di "far saltare in aria" l'Iran se non riapre lo Stretto di Hormuz. Le parole incendiarie, pronunciate in un'intervista a Fox News, giungono mentre in Svizzera si sono aperti i colloqui tecnici diretti tra Usa e Iran, con la mediazione di Pakistan e Qatar. "Se lo chiudete, non avrete più un Paese. Li farò saltare in aria. Gli Stati Uniti prenderanno il controllo dello stretto, se necessario", ha dichiarato Trump a Fox News, riportando ciò che avrebbe detto ai funzionari iraniani. "Non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro fottuto Paese", ha avvertito, prospettando che gli Stati Uniti potrebbero diventare "l'angelo custode dello Stretto di Hormuz e prendersi il 20% del petrolio". "Se non raggiungono un accordo, imporremo dei pedaggi", ha ancora tuonato Trump, minacciando gli iraniani.
Il monito di Trump su Hezbollah
Donald Trump ha poi ammonito l'Iran a fermare Hezbollah in Libano o ne pagherà il prezzo. "L'Iran deve impedire immediatamente ai loro sodali altamente pagati in Libano di causare problemi. Se non lo fanno, colpiremo di nuovo l'Iran molto duramente, proprio come abbiamo fatto la scorsa settimana, solo più forte", ha avvertito il presidente americano in un post su Truth.
Gli incontri diplomatici
Intanto l'agenzia di stampa Tasnim ha riferito che il presidente dell'Assemblea consultiva islamica e capo della delegazione negoziale dell'Iran, Mohammad Baqer Ghalibaf, ha incontrato a Zurigo il premier del Pakistan Shehbaz Sharif e il comandante dell'esercito pakistano Asim Munir. L'obiettivo dell'incontro - che ha preceduto i colloqui tecnici diretti con gli Stati Uniti, mediati da Pakistan e Qatar - è stato quello di dare seguito ai precedenti e chiedere l'attuazione degli impegni assunti da Washington nell'Accordo di Islamabad, in particolare il primo paragrafo dell'accordo sulla fine della guerra su tutti i fronti.
Le priorità dei negoziati
Parlando delle priorità da sciogliere nei colloqui, la televisione di Stato iraniana ha annunciato che delegazioni provenienti da Iran, Qatar e Stati Uniti si stanno incontrando in Svizzera per discutere di un cessate il fuoco in Libano e dei beni iraniani congelati. "Un incontro tripartito che coinvolge Iran, Stati Uniti e Qatar sui temi di un cessate il fuoco globale in Libano e dei beni iraniani bloccati è attualmente in corso presso la sede dei negoziati", ha riferito l'emittente statale IRIB.
Il ruolo del Qatar
Nel suo intervento ai colloqui in corso in Svizzera tra Usa e Iran, il primo ministro del Qatar - Paese mediatore - Mohammed Al Thani ha ringraziato le delegazioni dei due Paesi per il loro impegno a favore della pace in Medio Oriente. Al Thani è intervenuto al fianco del vice presidente Usa J.D Vance e del premier pakistano Shehbaz Sharif.
L'appello alla cooperazione
"Credo che ognuno di voi abbia sottolineato l'importanza e la portata storica di questo incontro, non solo per la sicurezza della regione, ma anche per la sicurezza del mondo e per l'economia globale", ha affermato Sheikh Mohammed.
Sostegno alla mediazione
"Desidero ringraziarvi tutti per la vostra leadership e la vostra determinazione, che ci hanno permesso di essere qui. Questa non è la celebrazione principale, ma solo l'inizio, e auguro a tutti il meglio. Il Qatar rimarrà fedele a questa partnership e sosterrà la mediazione fino alla fine, fino al raggiungimento di una soluzione", ha assicurato il premier qatariota.