Sudan, espulsi dodicimila stranieri 'illegali'

AGI - Sudan nel caos. Le autorità del Paese africano hanno espulso 12mila stranieri "illegali", tra i 16mila arrestati nelle campagne lanciate per "controllare" la popolazione della capitale, Khartoum, dopo la sua riconquista nel maggio 2025 da parte dell'esercito sudanese, che l'aveva sottratta al gruppo paramilitare delle Forze di Supporto Rapido (Rsf). Lo ha dichiarato in un comunicato stampa il portavoce della polizia sudanese, il colonnello Fath al-Rahman, il quale ha specificato che le autorità hanno condotto oltre 456 operazioni di ispezione per arrestare i residenti illegali, con il conseguente fermo di oltre 16mila stranieri che violavano le condizioni di residenza. Ha affermato che 12mila delle 16mila persone sono già state rimpatriate "nei loro paesi d'origine", senza specificare quali, mentre 7mila rifugiati sono stati trasferiti in campi situati fuori dalla capitale sudanese. In seguito al ripristino del controllo dell'esercito su Khartoum, le autorità hanno lanciato campagne per controllare la presenza straniera, dopo aver annunciato che centinaia di rifugiati, soprattutto provenienti dal Sud Sudan, avevano combattuto come mercenari al fianco delle Forze Armate Rivoluzionarie (Far).
Sudan, situazione umanitaria e flussi migratori
Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), il Sudan ospita oltre un milione di rifugiati, provenienti principalmente dal Sud Sudan e dal Corno d'Africa (Etiopia, Eritrea e Somalia) a causa di conflitti, siccità e della situazione economica nei loro paesi. Inoltre, i rifugiati utilizzano il Sudan come punto di transito verso l'Europa, da dove vengono condotti in Libia o in Egitto attraverso rotte desertiche per intraprendere la migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo. La guerra triennale in Sudan tra l'esercito e le Far ha provocato la morte di circa 400mila persone - secondo le stime statunitensi - ha gettato oltre 21,2 milioni di persone in una grave carestia e ha costretto altri 14 milioni ad abbandonare le proprie case, rendendo il Sudan teatro della peggiore crisi di sfollamento e fame al mondo, secondo le Nazioni Unite.