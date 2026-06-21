Ucraina: Russia, 'Accordi Anchorage? Noi aspettiamo vittoria'

AGI – La Russia non aspetta l'attuazione degli accordi raggiunti ad Anchorage, ma la vittoria e la realizzazione dei propri obiettivi. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Yuri Ushakov, poche ore dopo pesanti attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, con gravi danni e diverse vittime su entrambi i fronti.
"Non aspettiamo l'attuazione di questi accordi, aspettiamo la vittoria. Aspettiamo il raggiungimento dei nostri obiettivi", ha affermato in una dichiarazione al giornalista di Vesti, Pavel Zarubin, riportata dall'agenzia Tass. Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che una delle parti firmatarie di questi accordi "non è del tutto in grado" di rispettarli. Ha sottolineato che le dichiarazioni e le promesse di Mosca durante i colloqui di Anchorage "si basavano e si basano sulla nostra attuale posizione di principio in questo conflitto".
Il vertice di Anchorage
Il 15 agosto 2025 si è tenuto un incontro tra i presidenti della Federazione Russa e degli Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, in una base militare in Alaska. In una dichiarazione alla stampa al termine dei colloqui, Putin aveva affermato che la risoluzione del conflitto ucraino è stato il tema principale del vertice in questione. Il leader russo aveva auspicato una svolta nelle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti e un ritorno alla cooperazione, invitando inoltre Trump a Mosca. Da parte sua, il presidente statunitense aveva annunciato i progressi compiuti nei negoziati, pur sottolineando che non tutte le parti erano riuscite a raggiungere un accordo.