Almasri condannato per violazioni diritti dei detenuti a Tripoli

ADV
AGI - Il Tribunale penale di Tripoli ha condannato Osama Najim Almasri, responsabile delle operazioni e della sicurezza giudiziaria all'Istituto di riforma e riabilitazione principale di Tripoli, a sette anni e quattro mesi di reclusione per violazioni dei diritti dei detenuti. Lo riferiscono fonti giudiziarie libiche citate dai media locali.
Le indagini sulle torture all'interno della struttura
ADV
Secondo quanto emerso nel procedimento, le autorità hanno ricevuto segnalazioni secondo cui detenuti della struttura sarebbero stati sottoposti a torture e a trattamenti crudeli e degradanti.
ADV
Condividi
ADV