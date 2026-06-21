Almasri condannato per violazioni diritti dei detenuti a Tripoli
Almasri condannato a 7 anni e 4 mesi per violazioni dei diritti dei detenuti a Tripoli
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Almasri condannato a 7 anni e 4 mesi per violazioni dei diritti dei detenuti a Tripoli

La sentenza arriva al termine di un procedimento avviato dopo segnalazioni su torture e trattamenti crudeli inflitti ai detenuti
Osama Almasri
Osama Almasri
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AGI - Il Tribunale penale di Tripoli ha condannato Osama Najim Almasri, responsabile delle operazioni e della sicurezza giudiziaria all'Istituto di riforma e riabilitazione principale di Tripoli, a sette anni e quattro mesi di reclusione per violazioni dei diritti dei detenuti. Lo riferiscono fonti giudiziarie libiche citate dai media locali.

Le indagini sulle torture all'interno della struttura

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Secondo quanto emerso nel procedimento, le autorità hanno ricevuto segnalazioni secondo cui detenuti della struttura sarebbero stati sottoposti a torture e a trattamenti crudeli e degradanti.

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