Trump contro l'Italia: 'Spesi mld per la Nato e non ci aiuta'
Trump ancora contro l'Italia: "Spesi miliardi per la Nato e non ci aiuta, non va bene"
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Trump ancora contro l'Italia: "Spesi miliardi per la Nato e non ci aiuta, non va bene"

Trump lamenta che, dopo decenni di protezione americana, l’Italia non sarebbe presente “nel momento della prova”
Donald Trump
Afp - Donald Trump
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AGI - Il presidente americano, Donald Trump, torna ad attaccare l'Italia, questa volta sull'impegno per la difesa contro l'Iran. "Dopo aver speso trilioni di dollari per la Nato, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare", scrive il capo della Casa Bianca sul suo social Truth.

La critica sugli impegni NATO e la difesa globale

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"Per decenni li abbiamo difesi, ma quando arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene! Presidente DONALD J. TRUMP", ha scritrto il presidente Usa.

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