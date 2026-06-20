AGI - Nuovi raid aerei israeliani nel sud del Libano hanno causato la morte di cinque persone, nonostante il cessate il fuoco annunciato il giorno precedente tra Israele e Hezbollah. La protezione civile libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani nella zona meridionale di Nabatieh hanno causato 16 morti da stamane, nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah il giorno precedente. Il personale della protezione civile ha trasportato "16 morti e 12 feriti" in ospedale dopo essere intervenuto "nelle prime ore del mattino" in risposta agli attacchi, si legge nel comunicato. Ieri pomeriggio Israele ed Hezbollah hanno concordato una tregua dalle 15 di venerdì 19 giugno (le 16 ora locale), secondo quanto riferito da Axios. "L'accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione di Stati Uniti e Qatar dopo colloqui con Israele e Iran", ha spiegato.
Hezbollah: "Abbiamo il pieno diritto di reagire a Israele"
Il deputato di Hezbollah Hassan Fadlallah ha dichiarato che il suo gruppo ha il "pieno diritto" di rispondere agli attacchi di Israele, che continua a bombardare il Libano nonostante il nuovo cessate il fuoco annunciato il giorno precedente. "Si parla di cessate il fuoco. Ciò che ci preoccupa è che il nemico rispetti pienamente e in modo completo il cessate il fuoco e non tenti di attaccare il nostro Paese e i nostri villaggi o di occupare nuove posizioni", ha affermato Fadlallah in una dichiarazione. "La resistenza ha il pieno diritto di affrontare questo nemico quando ci attacca, poiché è l'aggressore e l'occupante", ha aggiunto l'esponente del movimento filoiraniano.
Trump: "Ho spinto Israele verso il cessate il fuoco" in Libano
In un'intervista telefonica con NBC News venerdì, Donald Trump ha affermato di aver chiesto ai funzionari israeliani di sostenere un cessate il fuoco con Hezbollah. Ha rifiutato di dire se avesse parlato direttamente con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Trump ha descritto il cessate il fuoco come "un punto positivo" e l'ha definito "una piccola ciliegina sulla torta."La tregua libanese potrebbe quindi rimuovere uno dei punti chiave di contesa riguardanti l'attuazione del recente memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran firmato e il lancio di negoziati più ampi tra Washington e Teheran.