Witkoff in viaggio verso la Svizzera

AGI - L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran su un possibile nuovo accordo sul nucleare, secondo quanto riferito da un funzionario americano ad Axios. In Svizzera si trova già Jared Kushner, altro emissario del presidente Donald Trump, segnale che i negoziati potrebbero iniziare a breve, anche se nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata da Washington o Teheran.
Il ruolo di mediazione del Pakistan
Parallelamente, fonti arabe citate da Al Arabiya riferiscono che il ministro dell’Interno pakistano è atteso a Teheran per monitorare i progressi del dialogo. Il Pakistan continua infatti a svolgere un ruolo centrale di mediazione, dopo aver contribuito alla definizione del memorandum d’intesa tra USA e Iran e ai contatti diplomatici successivi.
Le aspettative sui prossimi negoziati
La convergenza di emissari statunitensi in Svizzera e l’attivismo di Islamabad alimentano l’aspettativa di una ripresa imminente dei negoziati, pur in un quadro ancora privo di conferme ufficiali.
Pezeshkian, risolvere problemi della gente evita danni sociali
Il presidente iraniano, Massoudd Pezeshkian, ha invitato il governo a prestare attenzione e risolvere i problemi dei cittadini, anche per evitare contraccolpi sociali. "Risolvere i problemi delle persone è la strategia più importante per prevenire i danni sociali", ha detto in occasione di una riunione di coordinamento tra agenzie della pubblica amministrazione su un modello di governance incentrato sui quartieri, a quanto riportano i media iraniani. "Nessun problema economico o sociale dovrebbe sfuggire all'attenzione dei dirigenti" pubblici, ha avvertito.