Scontro tra due treni a Londra, ci sono feriti gravi

AGI - Due treni passeggeri si sono scontrati a nord di Londra, ha riferito la polizia dei trasporti britannica, costringendo i servizi di emergenza, tra cui ambulanze aeree, a recarsi sul posto per soccorrere i feriti.
L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a sud di Bedford, una città a circa 90 chilometri a nord della capitale del Regno Unito, secondo la East Midlands Railway (EMR).
BREAKING: Two passenger trains have collided near Bedford, England, about an hour north of London, leaving multiple people seriously injured.— Fox News (@FoxNews) June 19, 2026
One passenger told the BBC the impact felt like a "bomb explosion" as emergency crews rushed to the scene.
Live images show a massive… pic.twitter.com/VZ3DXtw563
Scontro tra due treni a Londra
"C'è stato un momento in cui sono stato gettato sulla sedia davanti, e poi ho visto del fumo. La gente piangeva, urlava, era così spaventata e confusa", ha raccontato il passeggero Pete Knapp all'agenzia di stampa Press Association. "Ho visto molte persone che non erano in grado di parlare, avevano le gambe rotte", ha aggiunto, sottolineando che le persone sembravano avere "ferite gravi e pericolose per la vita" così come ferite lievi.
Intervento dei soccorsi
Il ministro della Salute James Murray ha dichiarato che "diverse persone sono rimaste ferite", ringraziando i primi soccorritori per "aver aiutato le persone colpite". Filmati non verificati pubblicati sui social media mostrano due treni EMR in collisione, uno dei quali si è scontrato con l'altro.
I passeggeri sono stati fotografati in piedi sui binari accanto ai vagoni ferroviari danneggiati. "Stiamo rispondendo alle segnalazioni di una collisione che ha coinvolto due treni nella zona di Bedford", ha dichiarato la polizia dei trasporti su X.