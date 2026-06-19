Santo Domingo: incendio in un resort di turisti italiani
Santo Domingo: incendio in un resort, la Farnesina assiste 285 italiani (Video) 
Home>Estero

Santo Domingo: incendio in un resort, la Farnesina assiste 285 italiani (Video)

Nessun ferito tra i cittadini italiani. Attivata una unità di emergenza per rilasciare documenti di viaggio ai connazionali che avessero perso il passaporto e per fornire assistenza
Santo Domingo
AFP - Santo Domingo
domingo
di lettura

AGI - La Farnesina, attraverso l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo, sta intervenendo per offrire assistenza agli italiani ospiti del resort Bravo Viva Dominicus Beach in cui si è sviluppato un incendio.

ADV

A Santo Domingo nessun italiano ferito

ADV

L’ambasciatore d’Italia Sergio Maffettone comunica che non ci sono feriti tra gli ospiti. L’incendio ha interessato alcune aree comuni della struttura e tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza.

Alpitour, il tour operator che supporta molti turisti italiani, ha segnalato la presenza di 285 connazionali nel resort e di altri connazionali in strutture collegate non coinvolte dall’incendio. Tutti i turisti presenti sono stati evacuati e messi in sicurezza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo l’intervento.

Il rientro degli italiani da Santo Domingo

Funzionari dell’ambasciata con l'ambasciatore sono presenti sul luogo e stanno seguendo le operazioni per il rientro dei connazionali in Italia. Un primo volo di rientro era già previsto per oggi destinazione Verona con 130 connazionali a bordo. Un secondo volo è previsto domani con altri 80 cittadini. L’ambasciata ha attivato una unità di emergenza per rilasciare documenti di viaggio ai connazionali che avessero perso il passaporto e per fornire assistenza.

ADV