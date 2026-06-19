Santo Domingo: incendio in un resort di turisti italiani

AGI - La Farnesina, attraverso l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo, sta intervenendo per offrire assistenza agli italiani ospiti del resort Bravo Viva Dominicus Beach in cui si è sviluppato un incendio.
A Santo Domingo nessun italiano ferito
L’ambasciatore d’Italia Sergio Maffettone comunica che non ci sono feriti tra gli ospiti. L’incendio ha interessato alcune aree comuni della struttura e tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza.
Bayahíbe, La Altagracia.– Un incendio se produjo este viernes en una de las áreas del hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, lo que generó la evacuación preventiva de huéspedes y empleados del complejo turístico.— debate.do (@midebate) June 19, 2026
De acuerdo con reportes preliminares e imágenes difundidas en… pic.twitter.com/ZPXzE6FkRG
Alpitour, il tour operator che supporta molti turisti italiani, ha segnalato la presenza di 285 connazionali nel resort e di altri connazionali in strutture collegate non coinvolte dall’incendio. Tutti i turisti presenti sono stati evacuati e messi in sicurezza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo l’intervento.
Il rientro degli italiani da Santo Domingo
Funzionari dell’ambasciata con l'ambasciatore sono presenti sul luogo e stanno seguendo le operazioni per il rientro dei connazionali in Italia. Un primo volo di rientro era già previsto per oggi destinazione Verona con 130 connazionali a bordo. Un secondo volo è previsto domani con altri 80 cittadini. L’ambasciata ha attivato una unità di emergenza per rilasciare documenti di viaggio ai connazionali che avessero perso il passaporto e per fornire assistenza.