AGI - La Russia considera l'Europa come una parte interessata alla sconfitta di Mosca nel conflitto in Ucraina e non può perseguire un dialogo con il Vecchio continente come osservatore imparziale, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "Consideriamo l'Europa come una parte intenzionata alla sconfitta della Russia, una posizione che gli stessi europei dichiarano apertamente. Il dialogo con l'Europa, pertanto, non può essere condotto come se fosse un osservatore terzo imparziale", ha affermato Lavrov in un articolo intitolato "Ucraina, Europa e sicurezza globale" per la testata Politico Europe ma che la redazione ha deciso di non pubblicare. Il testo è stato così diffuso dal ministero degli Esteri sul suo sito internet.
Russia, le richieste dei leader europei
Nel loro incontro a Londra il 7 giugno, i leader di Regno Unito, Francia e Germania e il presidente ucraino Vladimir Zelensky hanno presentato alla Russia cinque richieste come condizioni per una "pace giusta e duratura" presentata dall'Europa unita come base per il dialogo con Mosca, ha affermato Lavrov. "Per quanto riguarda i negoziati, Vladimir Putin ha ribadito al Forum economico internazionale di San Pietroburgo che la Russia non è contraria ai contatti con nessuna parte", ha detto.
Gli obiettivi e la via diplomatica
"La Russia preferirebbe raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale attraverso la diplomazia", ha affermato Lavrov. "Ciò richiede di garantire in modo affidabile la sicurezza lungo i confini occidentali della Russia e di assicurare il rispetto e la dignità dei nostri cittadini e compatrioti, compreso il diritto di parlare la loro lingua madre russa e di praticare la fede cristiana ortodossa", ha affermato.
Espansione e fiducia
"Un'ulteriore espansione militare, politica ed economica da parte dell'Occidente è inaccettabile: è contraria agli imperativi di un mondo multipolare", ha aggiunto il capo della diplomazia russa. "Il punto chiave è che un dialogo significativo richiede il ripristino della fiducia, infranta dalle azioni anti-russe dell'Occidente", ha affermato. La fiducia "può essere recuperata solo attraverso passi concreti che dimostrino un sincero impegno ad abbandonare l'uso della diplomazia come copertura per ambizioni espansionistiche", ha aggiunto.
Critica agli ultimatum
"La fiducia non può essere ripristinata, né il dialogo può essere ripreso, attraverso ultimatum come quello lanciato alla Russia a Londra il 7 giugno 2026", ha dichiarato Lavrov. "Il vero obiettivo dei leader europei, quindi, non è negoziare con la Russia. È rafforzare il regime di Zelensky e preservarlo come rampa di lancio per un continuo confronto contro la Russia", ha concluso.
Il cessate il fuoco e il rischio di congelamento
"Tenendo presente questo, i leader europei si stanno affrettando a garantire un cessate il fuoco per un solo motivo: impedire il collasso delle Forze armate ucraine sul campo di battaglia. Il piano è quello di 'congelare' il conflitto senza affrontarne le cause profonde, per poi schierare sul suolo ucraino contingenti militari della 'coalizione dei volenterosi' anglo-francese", ha denunciato Lavrov.