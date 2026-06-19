E' morta la quercia di Robin Hood, aveva 1.200 anni

AGI - Un'antica quercia nella foresta di Sherwood, in Inghilterra, che secondo la leggenda diede rifugio al fuorilegge Robin Hood, sembra essere morta. Lo ha dichiarato l'ente benefico per la conservazione che se ne prende cura. L'albero, noto come la Quercia Maggiore, è una delle querce più grandi della Gran Bretagna, con una circonferenza del tronco di 11 metri, e si ritiene che abbia circa 1.200 anni.
Quest'anno, l'albero non ha prodotto foglie e "si ritiene che gli esperti sia morto", ha affermato la Royal Society for the Protection of Birds (Rspb), che gestisce la riserva naturale nel Nottinghamshire. "La mancata produzione di foglie quest'anno è straziante per tutti", ha dichiarato Hollie Drake, responsabile senior del sito di Sherwood Forest.
Declino visibile della quercia
La Rspb ha affermato che l'albero ha mostrato un "visibile declino" di recente, attribuendolo a fattori quali l'inquinamento e i periodi di siccità record degli ultimi cinque anni.
Supporti e nuove piantine
L'enorme albero nodoso è stato sorretto da diversi supporti nel corso degli anni e alcune delle sue cavità sono state riempite di cemento. Ghiande e talee dell'albero originale sono state utilizzate per far crescere nuove piantine che sono state piantate in tutto il mondo, ha dichiarato l'organizzazione benefica.
La leggenda di Robin Hood
La foresta di Sherwood ospita una delle più grandi collezioni di querce antiche e secolari dell'Europa occidentale. È qui che si narra che l'eroico fuorilegge Robin Hood, accompagnato da Lady Marian e dalla sua banda di allegri compagni, abbia derubato i ricchi per dare ai poveri. Secondo il folklore inglese, riuscì a ingannare il suo nemico, lo sceriffo di Nottingham, nascondendosi proprio nella Quercia Maggiore.