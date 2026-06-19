Osito, il cane in bicicletta, diventa una star virale dei Mondiali  

AGI - Mentre la febbre calcistica paralizza Città del Messico, sugli spalti e fuori dagli stadi si consuma una sfida parallela a colpi di popolarità. E a vincerla, a mani (o meglio, zampe) basse, non è un bomber da decine di milioni di euro, né la rassicurante mascotte ufficiale del torneo. In un pantheon di rubacuori non convenzionali dove già spicca la celebre anatra Merlin, a rubare definitivamente la scena globale ci ha pensato Osito.
Otto anni, incrocio di barboncino dal passato da trovatello, Osito si è presentato alla partita inaugurale della nazionale messicana con un outfit che non ammetteva repliche: maglia tricolore, occhiali da sole d’ordinanza e cappellino. Il tutto comodamente seduto nel vano posteriore di una cargo bike. È bastato questo per trasformare la normale fiumana di tifo in un delirio social. Tra decine di persone in pellegrinaggio verso lo stadio che si fermavano per scattare una foto e video caricati compulsivamente online, il cane è rimbalzato sulle reti televisive di mezzo mondo in una manciata di ore.
La storia dietro la fama
Eppure, dietro i milioni di visualizzazioni si nasconde una storia di quotidianità che fa quasi più tenerezza del barboncino vestito a festa. Per Jorge Rangel, cinquantenne messicano e fiero compagno di vita di Osito, la fama internazionale improvvisa è solo un divertente effetto collaterale.
Lavoro e vita quotidiana
Da due anni, infatti, questa coppia bizzarra batte palmo a palmo le caotiche strade della capitale. Jorge consegna prodotti per la casa a domicilio e Osito lo supervisiona dal suo scompartimento personalizzato.
L’idea della cargo bike
Tutto è nato per caso, con un giro di prova in una cassa fissata al telaio. Un test superato a pieni voti dal meticcio, tanto che Jorge ha iniziato ad aggiungere cuscini e comfort per i lunghi tragitti. "Più che un cane, è il mio compagno di ogni giorno", racconta Rangel ai cronisti stranieri che ora lo inseguono.
Una presenza amata in città
Oggi, i due sono una presenza fissa nel panorama urbano. Osito macina chilometri con una flemma invidiabile. Se ne sta talmente immobile e a suo agio nei suoi abitini su misura che spesso i passanti devono guardarlo due volte, scambiandolo inizialmente per un gigantesco peluche prima di realizzare che è vivo e vegeto.
L’outfit per i mondiali
L’idea di vestirlo per i Mondiali è stata proprio di Rangel. Da tifoso sfegatato, ha passato le settimane precedenti al fischio d’inizio a curare i dettagli, arrivando a modificare un paio di occhiali da sole per adattarli al muso del suo amico a quattro zampe.
Il segreto del successo
Il vero segreto di questo successo mediatico, tuttavia, non risiede in un paio di occhiali buffi. Ciò che buca lo schermo degli smartphone è il legame tangibile tra l’uomo e l’animale.
Un legame speciale
Rangel ha adottato Osito (il cui nome significa letteralmente "orsetto") in un periodo molto buio e complesso della sua esistenza, trovando in lui un’ancora emotiva formidabile. "Non sapevo cosa significasse amare un animale finché non è entrato nella mia vita", confessa con disarmante onestà l’uomo all’AP. Un affetto che, a quanto pare, è reciproco.
La quotidianità tra fama e semplicità
Se Jorge osa uscire di casa senza di lui, il placido Osito sfodera l’unica arma a sua disposizione e inizia ad abbaiare per protesta, cosa che altrimenti non fa quasi mai. Mentre la macchina dei Mondiali prosegue inesorabile tra gol, pronostici e telecamere, le richieste di foto per strada non accennano a diminuire.
Una missione quotidiana
Ma Jorge e Osito non si montano la testa. Ogni mattina salgono sulla loro bicicletta e si immergono di nuovo nel traffico di Città del Messico. Ci sono consegne da finire e, soprattutto, giornate no da raddrizzare a decine di sconosciuti a cui basta vederli passare per ritrovare il buonumore. Per Rangel, al netto delle luci della ribalta, è solo questo l’aspetto che conta davvero.