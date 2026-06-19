Burnham vince le suppletive e ora può conquistare il Labour

AGI - Il laburista Andy Burnham ha vinto l'elezione suppletiva di Makerfield, sobborgo di Manchester, e con il seggio in Parlamento può ora lanciare la sfida al premier Keir Starmer per la guida del Labour e del governo. Il 56enne popolare sindaco dimissionario della Greater Manchester guida la cosiddetta 'soft left', corrente progressista che punta a rimpiazzare la leadership moderata di Starmer. Burnham ha ottenuto 25mila voti, 9mila in più del suo avversario Rob Kenyon di Reform Uk, il partito anti-immigrazione di Nigel Farage. "Se la gente mi dà fiducia, cambierò la politica", ha dichiarato l'esponente laburista promettendo di portare la sua lotta per il cambiamento "il più in alto possibile".
Burnham, la prossima sfida
Ora Burnham si prepara a sfidare Starmer, crollato nei sondaggi a tre anni dalla sua trionfale elezione nel 2024 e assediato da pezzi del suo partito che gli chiedono di dimettersi. Per consentire al "Re del Nord", come è soprannominato Burnham, di avere un seggio a Westminster si era dimesso il deputato laburista Josh Simons. Burnham aveva fatto sapere che per sfidare il premier dovrà avere il sostegno di almeno 81 deputati. "Tutti sanno che la politica non sta funzionando", ha dichiarato nel discorso di accettazione, "stanotte, potrebbe, dico potrebbe, segnare una svolta". Poi si è rivolto al Partito laburista: "Questa è l'ultima possibilità per cambiare, non ce ne saranno altre". In altre suppletive in Scozia, i conservatori hanno vinto ad Aberdeen e lo Scottish National Party nel collegio di Arbroath e Broughty Ferry.