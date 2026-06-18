Passa da Makerfield il futuro del Labour

AGI - Potrebbero essere i 76mila elettori di Makerfield a decidere le sorti del governo laburista di Keir Starmer, da mesi ormai sotto pressione fuori e dentro il suo partito. Nel piccolo collegio elettorale nel nord-ovest dell'Inghilterra, roccaforte laburista dal 1983, si vota dalle 7 di questa mattina, le 8 in Italia, e fino alle 22 per scegliere il deputato che prenderà il posto di Josh Simons, dimissionario proprio per la faida interna al partito.
Simons si è fatto da parte per dare una chance ad Andy Burnham, il più insidioso rivale interno di Starmer e favorito tra i 14 aspiranti al seggio parlamentare. Al sindaco della Grande Manchester era stato impedito qualche mese fa di candidarsi a Westminster, sulla base del regolamento interno del partito, ma stavolta la dirigenza ha dovuto cedere. E se dovesse farcela oggi, Burnham avrebbe quel titolo di parlamentare che gli è indispensabile per contendere al premier la leadership del Labour e la guida del governo.
Il profilo di Burnham
Burnham, 55 anni, è probabilmente la figura più amata del partito. Non così nel 2015, quando perse la battaglia congressuale e la segreteria fu consegnata a Jeremy Corbin. Due anni dopo è stato eletto sindaco di Manchester e da allora guida la città con grande sostegno popolare.
Lo sfidante e il ruolo di Reform
Il suo sfidante più pericoloso è Robert Kanyon, candidato di quel Reform che sotto la guida di Nigel Farage alle ultime elezioni locali ha fatto man bassa di voti. Le chance di Kanyon, 41 anni, potrebbero essere state però compromesse dalla rivelazione di vecchi post sessisti sui social media e da una campagna considerata poco incisiva.
Le possibili conseguenze del voto
Il verdetto si conoscerà in serata. E già da ieri Starmer ha messo le mani avanti. Il premier si è detto disposto a offrire al sindaco di Manchester un incarico "importante" nel suo governo se dovesse vincere. Ma dallo staff di Burnham hanno già respinto la proposta: "Andy incarna il vento del cambiamento e non può essere associato ai fallimenti del governo", ha chiarito una fonte al Guardian.