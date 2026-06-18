Addio a Daveigh Chase, la star bambina di 'The Ring'
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Addio a Daveigh Chase, la star bambina di 'The Ring'

E' morta a 35 anni per le complicazioni di una meningite. Soffriva di grave malnutrizione ed era una senzatetto
Addio a Daveigh Chase, la star bambina di 'The Ring'
HECTOR MATA / AFP - L'attrice statunitense Daveigh Chase in una foto di alcuni anni fa
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AGI - Daveigh Chase, star bambina nota soprattutto per aver dato la voce a Lilo nel cartone animato "Lilo & Stitch" e per il suo ruolo in "The Ring", è morta a soli 35 anni per le complicazioni di una meningite.

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Chase è deceduta martedì in un ospedale di Los Angeles, come confermato dal padre, John Schwallier a NBC News. La giovane donna soffriva di grave malnutrizione, era senzatetto e viveva a Los Angeles, vicino all'ospedale dove è deceduta

Il successo di Lilo & Stitch

"Lilo & Stitch", successo Disney del 2002, racconta la storia di Lilo, una bambina hawaiana che adotta quello che crede essere un cane, ma che in realtà è un alieno geneticamente modificato di nome Stitch.

La serie televisiva

Ha anche recitato nella serie televisiva tratta dal film, "Lilo & Stitch: The Series", dal 2003 al 2006.

Il ruolo in The Ring

Sempre nel 2002, aveva recitato nel film horror di successo "The Ring", interpretando il terrificante fantasma di Samara e in "The Ring Two" nel 2005, riprendendo il ruolo dello spettro.

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