Addio a Daveigh Chase, la star bambina di 'The Ring'

AGI - Daveigh Chase, star bambina nota soprattutto per aver dato la voce a Lilo nel cartone animato "Lilo & Stitch" e per il suo ruolo in "The Ring", è morta a soli 35 anni per le complicazioni di una meningite.
Chase è deceduta martedì in un ospedale di Los Angeles, come confermato dal padre, John Schwallier a NBC News. La giovane donna soffriva di grave malnutrizione, era senzatetto e viveva a Los Angeles, vicino all'ospedale dove è deceduta
Il successo di Lilo & Stitch
"Lilo & Stitch", successo Disney del 2002, racconta la storia di Lilo, una bambina hawaiana che adotta quello che crede essere un cane, ma che in realtà è un alieno geneticamente modificato di nome Stitch.
La serie televisiva
Ha anche recitato nella serie televisiva tratta dal film, "Lilo & Stitch: The Series", dal 2003 al 2006.
Il ruolo in The Ring
Sempre nel 2002, aveva recitato nel film horror di successo "The Ring", interpretando il terrificante fantasma di Samara e in "The Ring Two" nel 2005, riprendendo il ruolo dello spettro.