Jet precipita sull’autostrada in Texas

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AGI - Un piccolo jet si è schiantato sull'autostrada Loop 20 di Laredo, nel Texas. Secondo quanto riportato da Cnn il bilancio dell'incidente è di un morto e cinque feriti.
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Alcuni video condivisi dai testimoni mostrano i soccorritori che tentano di rompere il parabrezza dell'aereo, mentre le autorità e i passanti aiutano diverse persone a uscire dal velivolo in fiamme.
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Secondo i dati di volo di FlightRadar24, l'aereo, un business jet Cessna, era decollato da San José del Cabo, in Messico,ed era diretto ad Austin, in Texas, prima di virare verso Laredo, lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.
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