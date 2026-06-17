Jet precipita sull’autostrada in Texas
Jet precipita sull’autostrada in Texas: soccorritori rompono il parabrezza per salvare i passeggeri (VIDEO)
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Jet precipita sull’autostrada in Texas: soccorritori rompono il parabrezza per salvare i passeggeri (VIDEO)

I video dei testimoni mostrano scene concitate: i soccorritori tentano di sfondare il parabrezza dell’aereo in fiamme
Jet precipita in Texas
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AGI - Un piccolo jet si è schiantato sull'autostrada Loop 20 di Laredo, nel Texas. Secondo quanto riportato da Cnn il bilancio dell'incidente è di un morto e cinque feriti.

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Alcuni video condivisi dai testimoni mostrano i soccorritori che tentano di rompere il parabrezza dell'aereo, mentre le autorità e i passanti aiutano diverse persone a uscire dal velivolo in fiamme.

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Secondo i dati di volo di FlightRadar24, l'aereo, un business jet Cessna, era decollato da San José del Cabo, in Messico,ed era diretto ad Austin, in Texas, prima di virare verso Laredo, lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.

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